“Botones de seguridad”

Dos plataformas ofrecen al usuario diversa protección

Como parte de las medidas de seguridad que Uber implantó hace seis meses, desde el celular familiares de los usuarios pueden seguir el trayecto del viaje y también el pasajero puede mandar un chat a alguna persona de su confianza sobre cómo va en su recorrido.

Esto es adicional a la información y fotografía del conductor y del automóvil que aparece en el móvil al momento de solicitar y contratar el servicio de transporte. Los conductores pueden compartir el rastreo de su viaje en tiempo real con uno o hasta cinco familiares o amigos, y tendrán a sus disposición un número de emergencias disponible las 24 horas del días, los 365 días del año.

Se estableció un chat dentro de la aplicación que permite a los socios conductores y usuarios enviar mensajes de texto en tiempo real para que puedan comunicarse fácilmente desde la misma aplicación y sin necesidad de revelar datos personales, como el número telefónico.

En el caso de Didi, se informó que opera un sistema de seguridad en su aplicación que cuenta con un nuevo Kit de Herramientas de Seguridad, con el cual el viajero puede compartir su viaje en tiempo real hasta con 5 contactos de confianza y tener acceso a un botón de seguridad para recibir ayuda en situaciones de riesgo.

En una situación de riesgo, al tocar el botón de seguridad, el itinerario del viaje del usuario se manda a los contactos de confianza del mismo, indicando que está en una situación de emergencia. La asistencia en este tipo de situaciones es coordinada por un equipo especializado en seguridad, en tiempo real, 24/7 en el Centro de Seguridad de Didi.

Didi cuenta con medidas tanto para conductores como pasajeros en materia de seguridad. En el caso de pasajeros, la compañía de movilidad ofrece: Kit de Herramientas de Seguridad, donde los usuarios podrán compartir su viaje hasta con 5 personas de confianza y tener acceso a un botón de seguridad en caso de situaciones de peligro, con dos opciones: llamar al 911 o a la línea directa del Centro de Reacción Didi.

“Anonimización” de teléfono, como medida de seguridad en el contacto entre conductor y pasajero.

Calificación de usuario a conductor y viceversa para mejorar el servicio.

Registro de viaje por GPS para estar preparados ante cualquier incidente, de la mano del Centro de Seguridad Didi.

Procesos estrictos de selección de conductores, incluyendo pruebas de control de confianza.

Línea de soporte 24/7. Apoyo telefónico para pasajeros a través de la línea de soporte Didi 01-800-988-8888, disponible en un botón de la app.

Seguro para conductor y pasajero durante los viajes en caso de accidentes.

La plataforma Didi tiene un sistema de exploración de zonas de riesgo, con mecanismos especiales de alarma y protección para que los conductores ubiquen áreas riesgosas y tienen a su alcance un botón de seguridad que alerta al equipo de Didi de que el chofer está en peligro.

Los choferes que aportaron información destacaron que estas plataformas son las más utilizadas en Mérida precisamente por la seguridad que ofrecen; sin embargo, hay otras que no tienen los mismos dispositivos de seguridad.— Joaquín Orlando Chan Caamal

Incluso, desconoce cómo opera “In Drive”. Sólo saben que surgió como contrapeso a Uber y fue creación de políticos cercanos al gobierno de Rolando Zapata Bello. Desconocen cuántos socios tiene, quienes son sus choferes, el número de automóviles que dan el servicio y no cobran comisiones por viaje, lo que lo convierte en un negocio de dudosa calidad.

Actualmente en Mérida trabajan 11 plataformas digitales de transporte privado, pero sólo 5 son legales porque están dadas de alta en la Dirección de Transporte del Estado, que tiene el control de autos, choferes y socios.

Las plataformas legales son Cabify, Mueve-T, Tho Service, Big Driver y Ride and Go. Las ilegales son In Drive, ABY, Easy Trip, Nuup y Tey. La plataforma Uber, que tiene más de 5,000 socios y conductores en Mérida, trabaja en forma legal temporalmente porque recibió el beneficio de un amparo federal provisional.

Servicio Otras

Choferes de Uber y Didi fueron preguntados sobre el servicio que ofrecen otras plataformas.

