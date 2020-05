Buena acogida a una decisión

Ven con buenos ojos aplazamiento de evento turístico

El sector empresarial turístico de Yucatán manifestó su acuerdo con la decisión de la Secretaría de Turismo federal de reprogramar el Tianguis Turístico México 2020 para marzo del próximo año, porque todavía hay incertidumbre con la pandemia del coronavirus Covid-19.

También ven con buenos ojos la primera versión digital del Tianguis que impulsa la Sectur, porque eso permitirá la promoción de los destinos turísticos, que la marca Mérida y Yucatán continúen vigentes en la mente de los viajeros y servirá para reiniciar la comercialización de los productos y paquetes turísticos yucatecos en México, Estados Unidos, Europa y Asia.

Los presidentes locales del Consejo Empresarial Turístico, Jorge Carrillo Sáenz; de la Asociación de Hoteles, Héctor Navarrete Medina; el ex vicepresidente de Turismo de la Cámara de Comercio de Mérida, Carol Kolozs, fueron entrevistados sobre el anuncio del secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, del nuevo cambio de fecha del Tianguis Turístico México, que será en Mérida en marzo de 2021, y de su versión digital en septiembre próximo, de lo que informamos aparte en esta misma página.

Decisión difícil

“Evidentemente es una decisión difícil, hay que reconocerlo, hoy en día vivimos tiempos de incertidumbre sobre si se iba a realizar o no”, dijo Carrillo Sáenz.

“Vemos que pasa el tiempo y no termina la emergencia sanitaria. Fue una manera razonable, sobre todo como yucatecos no podemos perder de vista que estamos ante una oportunidad de oro de realizar el Tianguis en Yucatán. Sí se ponía en riesgo el evento en estas condiciones de incertidumbre, incluso, no estaba muy claro si el Siglo XXI estaría disponible (ahora está convertido en un hospital alterno para la atención de Covid-19). También había la incertidumbre si la gente que nos interesa que venga estaría dispuesta a viajar al evento. Nos interesa que vengan compradores mayoristas europeos, estadounidenses, asiáticos, y si tienen temor de viajar todavía, no íbamos a tener a los compradores. Es una decisión ideal y fantástica el cambio de fechas, aplaudo el esfuerzo que realizaron para lograr que se haga este cambio. Sin duda, fue un acuerdo muy importante de que se realice el próximo año”.

Carrillo Sáenz señaló que el sector turístico yucateco está muy golpeado por la pandemia y el próximo año estarían mejor para recibir a todos los visitantes de la mejor manera, ofrecerán un mejor rostro, trato, servicios, gastronomía y destinos donde los visitantes puedan vivir una genuina experiencia turística.

El presidente del Cetur dijo que estos dos cambios de fechas del Tianguis causan pocos perjuicios en el sector empresarial porque algunos invirtieron en la capacitación y contratación de personal para atender a los participantes en el Tianguis programado para marzo pasado, pero ahora para el evento cancelado de septiembre no hubo inversiones por la pandemia y los problemas económicos de los negocios.

Reservaciones

Anticipó que las reservaciones de hoteles que recibieron de los participantes desde marzo pasado y se pospusieron para septiembre, también se respetarán y se correrán para marzo del próximo año cuando sea el Tianguis presencial.

“El Tianguis Turístico es un cartucho de promoción mundial que no podemos desperdiciar, es una oportunidad de oro y sí vale la pena esperar hasta marzo de 2021”, reiteró. “Si solamente usamos esta oportunidad para estar en el ojos del mundo en cuestión de promoción quedaríamos cortos. Hay que aprovechar más este evento, que vengan los visitantes, que vivan la experiencia de estar en los destinos de Yucatán al 100%. No es lo mismo ver las cosas en vídeo, a que vean cómo funcionan los servicios, el trato de la gente, la tranquilidad de la ciudad y del Estado, que vean los lugares turísticos y tengan una experiencia viva”.

Respecto al tianguis virtual que propone la Sectur, dijo que hasta anteanoche la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman, le informó del cambio de fecha y del tianguis virtual, pero no abundó en más en el detalle. Sin embargo, considera que es importante este híbrido del Tianguis porque hará que Yucatán esté presente entre el mundo turístico nacional e internacional.

“Yo creo que siguiendo esta tendencia de reuniones virtuales, no se ve con malos ojos que sea en septiembre esta nueva versión. Yucatán iniciará su promoción desde este mes y la terminará en marzo de 2021. Es una estrategia muy atinada y de forma virtual se pueden realizar reuniones de negocios, se pueden acordar tarifas para el siguiente año, vender paquetes turísticos”.

Sobre el tema, Navarrete Medina también lo consideró como un acierto y apoya el cambio de fecha del Tianguis porque Yucatán necesita tener un evento a la altura de las expectativas, y los hoteleros saben que la pandemia influiría en la confianza de la gente, sobre todo de compradores de Europa, y sería muy difícil que viniesen. “Con este cambio, que es una muy buena decisión, los participantes tienen un año más para planear sus proyectos, promoción y venta de los productos, y lo más importante es que Yucatán estará en la mente de los compradores del mundo”, dijo.

Confirmó la postura del líder de Cetur de que las reservaciones en los hoteles se respetarán para el tianguis de 2021 y no duda que para esa fecha, después de un año de la pandemia, los viajeros ya tengan una mejor confianza y vendrán en mayor cantidad, que si se hiciera en septiembre de este año, como se había reprogramado por primera vez.

“El Tianguis virtual nos permitirá seguir en la mente del cliente, recordemos que el Tianguis 2020 seguirá con los nombres de Mérida y Yucatán, dos marcas que estarán en el centro del turismo mundial. Ese evento virtual nos dejará mucha promoción turística y hay que aprovechar difundir nuestros principales destinos; es una buena oportunidad para empezar a tratar con clientes y socios comerciales del país, de Estados Unidos, Canadá y Europa, sin viajar”.

“La mejor decisión”

El empresario hotelero y restaurantero Carol Kolozs, ex vicepresidente de Turismo de la Canaco durante seis años, afirmó que cambiar de fecha el Tianguis fue la mejor decisión, porque este año es extremadamente complicado por los problemas de salud y económicos que ha generado la pandemia y no habrá seguridad total en la población hasta que haya una vacuna contra el Covid-19.

“Solo cuando haya esa vacuna preventiva la gente extrajera comenzará a viajar, mientras no la haya no habrá posibilidades de que la gente viaje en este mismo año. Por ello es importante el cambio de fecha del Tianguis, porque para marzo quizá esté disponible la vacuna y es cuando los aviones volverán a tener un servicio casi normal”.— Joaquín Chan Caamal

Situación Opinión

El empresario Carlos Kolozs dio su opinión de la decisión de la Secretaría de Turismo federal.

Condiciones actuales

“Las condiciones actuales de México y del mundo no son las más propicias para el tianguis; este año hubiese sido imposible que sea exitoso porque no hay aviones de vuelos internacionales, la gente de negocios no va a viajar porque existe el riesgo de contagio”.

Riesgo latente

“Independientemente si la curva de México se está aplanando, el riesgo sigue latente y sería imposible hacer el Tianguis en septiembre de este año. Fines de marzo de 2021 es una buena fecha, en términos normales sería cerca de Semana Santa, de los equinoccios, pero insisto, lo que dará una certeza contundente es la vacuna, no hay otra forma de que tengamos mayor seguridad”.

“Hay incertidumbre”

“Imagínate si me dicen que puedo abrir el 1 de junio, ¿cómo salgo yo, que soy una persona de alto riesgo?, ¿en qué condiciones vamos a abrir los negocios? Recibiremos la mitad de comensales por la sana distancia, todos tendrán que usar cubrebocas y guantes, hay incertidumbre sobre lo que pasará después de la pandemia”.

Afectaciones

Su hotel, “Rosas & Xocolate” tiene afectaciones por esta pandemia porque tenía 97 reservaciones para el Tianguis y la mayoría fueron canceladas.

Sector activo

El Tianguis virtual también es importante porque mantendrá activo al sector, evitará que pierdan presencia en el mercado, lo pondrá frente a una multitud de potenciales clientes y lo más importante es que las marcas Mérida y Yucatán se mantengan a nivel nacional e internacional.

Año complicado

“Hay confianza, tenemos un año muy complicado, de hecho este año está perdido, y si abrimos en julio tendremos algo de actividad y para el fin de año serán mínimas las posibilidades de recuperación”, consideró. “Mientras no haya la vacuna, los viajeros de negocios, el turismo europeo, estadounidense, canadienses y asiático no podrán arriesgarse a venir a Mérida. El gobierno de Estados Unidos está promoviendo las vacaciones en sus propio territorio y quien quiera viajar no podrá hacerlo más allá de las 4.5 horas de vuelo. Aquí tenemos oportunidad con los estadounidenses, canadienses que huye de la temporada de frío y en el mercado latinoamericano. Yo creo que para que Yucatán regrese a la normalidad turística llevará unos dos años”.