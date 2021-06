Buena afluencia al iniciar la vacunación a mayores de 40 años

Con buena afluencia comenzó hoy la vacunación contra Covid-19 a personas de 40 a 49 años de edad en Kanasín, donde se habilitaron módulos en los dos centros de salud y en la clínica del IMSS.

En la clínica del IMSS las primeras personas llegaron como a las 6 de la mañana, entre ellas Rocío Itzá Mex, quien arribó cuando aún no colocaban las sillas bajo el toldo en la calle y donde se aplicaron las vacunas.

Tardó más la espera, porque a las 8 se aproximó el personal y la hicieron pasar, le checaron su folio y luego se acercaron las enfermeras a aplicarle la vacuna. Permaneció unos minutos en observación y luego le dijeron que podía irse a su casa.

Llamado a vacunarse y cuidarse

“El proceso me pareció excelente. Está en nosotros cuidarnos y apoyar para que la pandemia ahora sí se frené", señaló.

"Sabemos que va a tardar mucho tiempo, pero si aplicamos las medidas necesarias para controlarlo no solo vamos a lograr que la economía se reactive sino que baje el nivel de defunciones y todo eso”, añadió.

Tras afirmar que de su familia también ya está vacunada su mamá, lamentó que conoce a varias personas mayores que no quisieron vacunarse por miedo.

“Ciertamente nosotros que salimos mucho a la compra, al súper, a todo eso estamos más expuestos y tenemos que poner de nuestra parte".

"No hay que bajar la guardia por nosotros y nuestros hijos”, subrayó

Familia con varios enfermos de Covid

Hoy también recibió su primera dosis Antonio Pech Uicab, quien señaló que la vacuna es una protección más contra la enfermedad.

Y sabe de lo que habla pues hace unos meses él y varios integrantes de su familia enfermaron de Covid-19.

“Yo fui el primero, luego le dio a mi hermano, luego les dio a mis hermanitas, luego a mi papá".

"A mi esposa no le dio a pesar que ella me cuidó, aunque sí tuvo un poco de calentura… Gracias a mi esposa y Diosito nos pudimos levantar otra vez”.

Otros testimonios de vacunados

Esperando su turno con una silla plegable estaba Regino Chan Baas, quien agradeció la aplicación de la vacuna.

“A mi me parece bien porque es una manera de protegernos”.

Regino Chan llegó a las 8 de la mañana con su esposa y hermana y se sorprendió de ver un poco larga la fila, pero se tranquilizó al darse cuenta que avanzaba rápido.

A unos metros se encontraba Wilberth Chi Chim, quien se aproximó al módulo luego de llevar a su esposa al trabajo.

“Ahorita que regresé aproveché y veo que ya avanzó bastante. Veo que hay fluidez”.

Wilberth Chi señaló que la vacuna ayudará a no contagiar a los miembros de la familia.

Llamado a no dejarse engañar con falsos rumores

“En mi familia afortunadamente nadie enfermó, pero en mi trabajo sí hubo muchos casos".

"Trabajo en un restaurante donde las medidas son muy extremas. Gracias a Dios llegué invicto a la vacuna sin que me contagie”.

Wílberth invitó a la gente a acudir a vacunarse.

Pidió que no se dejen llevar por personas que desaniman con el argumento de que la vacuna no está aprobada o no es cien por ciento eficaz.

“Vamos a vacunarnos porque que tal si te enfermas de otra cosa y te vas, mejor vamos por la vacuna para más seguridad”.