Buena edición de la Expo Feria del Comercio

Aspectos de la 21a. Expo Feria del Comercio.- Foto: Joaquín Chan Aspectos de la 21a. Expo Feria del Comercio.- Foto: Joaquín Chan Aspectos de la 21a. Expo Feria del Comercio.- Foto: Joaquín Chan Aspectos de la 21a. Expo Feria del Comercio.- Foto: Joaquín Chan Aspectos de la 21a. Expo Feria del Comercio.- Foto: Joaquín Chan ❮ ❯

Participantes en la 21a. Expo Feria del Comercio calificaron como buena la edición 2019 de esta muestra empresarial que finalizará hoy a las 10 de la noche en el Centro Internacional de Congresos.

La misma percepción tuvieron el presidente de la Cámara de Comercio de Mérida, Michel Salum Francis, y el presidente del comité organizador de la expo, arquitecto Mauricio López Cantón, quienes recorrieron las instalaciones al mediodía y acompañaron a la secretaria de Desarrollo Sustentable del gobierno del Estado, Sayda Rodríguez Gómez, en su domingo de shoping.

La maestra Sayda Rodríguez pasó buen tiempo en los locales de zapatos donde se probó varios modelos y compró algunos pares. “Son muy buenos y están a precios accesibles“, comentó la titular de la SDS a los directivos del comercio organizado.

López Cantón informó que la asistencia a la expo fue muy buena y reconoció que el cambio de sede del Centro de Convenciones Siglo XXI, lugar habitual del evento en los últimos años, al Centro Internacional de Congresos, afectó la afluencia, pero sin lugar a dudas fue una edición buena porque los estacionamientos disponibles se llenaron y la gente acudió a la muestra comercial como se vio en los pasillos de los dos pabellones de exhibición.

Los esposos Bertoldino Itzá May y Míriam Itzá, de Chumayel, vendieron hamacas, brazos de hamacas y hamacas mini en el stand de la Casa de las Artesanías, y dijeron que les fue más o menos. Vendieron más brazos de hamaca y mini hamacas, que hamacas para dormir porque vieron que la gente no lleva dinero en efectivo para comprar artículos que valen $1,000.

Las mini hamacas son juguetes para muñecas, pero también, según explicaron los vendedores, las muchachas las usan como collares y como mascada para cabello.

“Hoy domingo hay más gente en el día”, señaló Míriam Itzá. “El sábado por la noche se llenó el salón, vino mucha gente de visita. Me parece que hubo una buena asistencia durante la expo feria”.

Quién manifestó su alegría por los resultados tangibles de la expo fue el gerente de ventas de Industrias Carrera, Héctor Luis Carrillo Medina. La empresa que dirige se dedica a la venta de equipos industriales como hornos, exprimidores, extractores, equipos para restaurantes y cocinas de acero inoxidable porque vendió seis equipos industriales en el evento y apalabró otros 4.

Carrillo Medina no dudó en calificar la expo como muy buena, pero no se compara con las ediciones anteriores en el Siglo XXI.

“A lo mejor hubo un poco de confusión. Es la primera ocasión que no se hace en el Siglo XXI, pero hay mucha gente”, dijo. “Los giros que participan son para consumo de las familias, para los emprendedores, estudiantes de gastronomía y repostería, es una buena expo y después de tantos años ya es un referente comercial”.

El estacionamiento del CIC quedó totalmente saturado a las 2 de la tarde y los guardias de los dos acceso principales informaron que había estacionamiento disponible en el CEM y la entrada estaba sobre la calle 62.

Los espacios que lucieron siempre atiborrado de gente fueron el de espectáculos infantiles, los talleres de emprendimiento del Ayuntamiento y el área de comidas.- Joaquín Chan Caamal.

