Buena respuesta a vacunación de personas de 40 a 49 años en tres municipios

Vacunan en tres municipios a la gente de 40 años

La aplicación de la primera dosis contra el coronavirus a personas de 40 a 49 años de edad arrancó ayer en Yucatán en los municipios de Kanasín, Tizimín y Umán.

Para este proceso se administran las 33,000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca que recientemente arribaron a Yucatán.

En el municipio de Kanasín se habilitaron módulos en dos unidades de salud y la clínica del IMSS, en esta última las personas comenzaron a llegar a partir de las 6 de la mañana.

Rocío Itzá Mex fue de las primeras en llegar.

“Está en nosotros cuidarnos y apoyar para que la pandemia ahora sí que se frene. Sabemos que va a tardar mucho tiempo, pero si utilizamos las medidas necesarias para controlarlo, no solo vamos a lograr que la economía se reactive, sino que bajen las cifras defunciones y todo eso”, señaló.

Tras comentar que en su casa también ya está vacunada su mamá, lamentó que conoce a varias personas de la tercera edad que no quisieron vacunarse por miedo. “Pero ciertamente nosotros que salimos mucho a la compra, al súper, a todo eso estamos más expuestos y tenemos que poner de nuestra parte. No hay que bajar la guardia por nosotros y nuestros hijos”.

Por su parte, Baltazar Rafael Pech Xool, de 46 años de edad, indicó ya esperaba con ansias el día en que recibiría la primera vacuna.

Baltazar, quien trabaja como técnico, compartió que su ritmo laboral no ha parado pese a la pandemia, pues la situación económica era complicada por lo que recibir esta dosis le brinda más seguridad para seguir trabajando. “Esta vacuna me va a servir para mi trabajo pues me protegerá, ya que convivimos e interactuamos con diferentes personas, lo que cada día era una preocupación para mí, así que ahora con la vacuna también protegemos a la familia”, aseveró el padre de familia, quien padece diabetes.

Además la Secretaría de Salud informó que todos los módulos de vacunación de los tres municipios contemplados cuentan con área de recepción de documentos, registro, Triage, valoración de signos vitales, aplicación de la dosis y observación.

Por todo este proceso pasó Marcos Salazar Gamboa en el Centro Regional de Desarrollo del Deporte de Umán, habilitado como módulo de vacunación.

“Debido a la pandemia ahora trabajo por mi cuenta en la compra-venta de baterías, fue una situación económica muy difícil por lo que esta vacuna también es un impulso para seguirle echando ganas. Afortunadamente, hoy también vacunaron a mi esposa y lo hacemos principalmente por nuestros dos hijos”, señaló.

“Pensé que hasta el próximo año sería posible que me vacunaran, pero hoy ya la tengo, es lo único que tenemos para protegernos y salir de esta pandemia”, dijo el hombre de 42 años de edad y originario de Umán.

Junto a este proceso también se inició la vacunación de personas de 50 a 59 años de edad en los municipios de Calotmul, Cuzamá, Dzemul, Huhí, Río Lagartos, Sacalum, Sucilá, Tetiz, Tixméhuac, Dzan, Chocholá, Cansahcab, Chankom y Telchac Pueblo.— IVÁN CANUL EK