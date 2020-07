Buena señal una reforma

“Lo ideal es que los dos demos”, le dicen al gobierno

En términos generales se ve bien la propuesta de reforma al sistema de pensiones. Lo que no queda claro es qué aporta el gobierno federal, afirma Michel Salum Francis, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Yucatán.

“Creo que (la iniciativa) va a ayudar, porque en la actualidad hay gente que no tiene oportunidad de una pensión al no poder cotizar durante 1,250 semanas, que equivalen a 25 años”, añade. “Ahora serán 750 semanas, unos 15 años”.

Sobre los aspectos no claros de la propuesta, el dirigente empresarial indica que ese punto se centra básicamente en la aportación del gobierno federal.

“Dice el gobierno que hay aportación, una cuota social, para los trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos, pero no precisa cuál es”, abunda. “Sí especifica cuánto tiene que dar el patrón, pero lo ideal es que los dos demos y que el trabajador salga ganando”.

Ayer publicamos detalles de la iniciativa de reforma al sistema de pensiones, que ahora está en manos del Congreso de la Unión. Entre otras cosas, se reduce el requisito mínimo para acceder a ese beneficio —menos semanas de cotización— y aumenta la aportación patronal de 5.15 a 13.87 por ciento.

En el caso de la aportación del gobierno se dijo que habrá una recomposición para dirigirla principalmente a trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos.

En relación con esas cuotas del gobierno, Michel Salum señala que no pueden reclamar por algo que no se ha precisado, pero reiteró que en términos generales el nuevo esquema tiene ventajas e, incluso, será un aliciente para el trabajador al saber que no tendrá que cotizar durante 25 años para acceder a una pensión.

“Puede ser que actualmente no le echen muchas ganas si saben que debe transcurrir ese tiempo”, subrayó. “La propuesta ayudará hasta moralmente, al incentivar un mejor desempeño”.

“Hay trabajadores que laboran arduamente casi toda su vida y no llegan (a la pensión) por unos años o unos meses. Eso cambia y por eso vemos con buenos ojos la iniciativa”.

También explica que esta reforma, que aún debe pasar por las dos cámaras del Congreso de la Unión, entraría en vigor en 2023.

“Espero que para entonces nos hayamos recuperado o al menos se haya frenado la difícil situación por la que atravesamos todos”, puntualiza. “Este año ha sido fatal y de aquí a 2023 poco a poco podríamos irnos acomodando. Si esa reforma entrara en vigor ahora se dispararía la informalidad, porque los patrones están quebrados. La mayoría está mal”.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Las pensiones Vigencia

En 2023 se empezaría a aplicar la reforma al sistema de pensiones, dice Michel Salum.

Un retiro digno

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Yucatán afirma que hay bondades en la iniciativa, porque más trabajadores podrán aspirar a un retiro digno.

Aumento en 8 años

Sobre el aumento de la cuota patronal indica que es más del doble de lo que se aporta hoy, pero será gradual, en el lapso de 8 años.