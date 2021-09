Bueno, pero insuficiente

El bicentenario merecía un mejor festejo, aseguran

Aunque en principio el festejo oficial de los 200 años de la consumación de la Independencia le pareció insuficiente —“bueno, pero pobre y limitado”— el maestro Víctor Arjona Barbosa destaca lo positivo de que “al menos el gobierno haya decidido recordar la fecha”.

Le parece que la conmemoración del bicentenario del surgimiento de México como nación libre y soberana merecía más, pero de lo que vio anteanoche desprende varias cosas positivas:

En primer lugar, López Obrador hizo mención expresa del 27 de septiembre de 1821, lo que ya es un avance, porque hay historiadores y políticos que dicen que ese día no se consumó nada, que la independencia ocurrió mucho después, cuando vino la República, señala. “Esas son evoluciones de los sistemas políticos, pero el hecho objetivo, histórico, es el que reconoció el presidente”.

“Ojalá que a partir del próximo año la fecha se incluya en el calendario cívico como día de fiesta nacional, que no tengamos que esperar un siglo para volver a festejarla. En 1921 Álvaro Obregón celebró su centenario, pero después, nada”.

La segunda es el recordatorio de que la grandeza de México tiene dos vertientes: una prehispánica o indígena y una española… y no hay forma de separarlas o de ponderar una sin la otra, continúa. “Hoy hablamos español, nuestras instituciones jurídicas, políticas, culturales, educativas son herencia de las que trajo España. De ese encuentro surgió México”.

Es importante recordar lo que ocurrió ese día de 1821 porque en el Plan de Iguala, el Tratado de Córdoba y la Declaración de Independencia se señala expresamente que la nueva nación deberá forjarse con la unión de todos los mexicanos, de todas las razas y todas las castas.

“Y por primera vez se asienta en la ley que los mexicanos somos todos iguales. Podría parecer hoy una obviedad, pero era una legislación más avanzada que la misma Constitución de Cádiz”, asegura.

Iturbide

Del acto del Zócalo, el abogado Arjona Barbosa destaca la recreación de la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, con Iturbide a la cabeza.

Lo no tan positivo, continúa, es que no hubo ni el menor intento por rehabilitar la memoria del verdadero autor de la Independencia. “Como he dicho tantas veces, ningún gobierno ha querido saldar esa deuda histórica. Ni el PRI, ni el PAN, ni ahora Morena”.

En su opinión, esa negativa rayana en la obsesión “obedece a que si se celebra el 27 de septiembre, a fuerza habría que reconocer la aportación de Iturbide, porque por las razones que fueran, él encabezó el movimiento que emancipó a México”.

También comenta el mensaje del Papa Francisco con motivo de la celebración, en el que invita a “sanar las heridas” del pasado.

El pontífice reconoce en su carta —leída por el presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Rogelio Cabrera López, en la conferencia mañanera del presidente— que “para fortalecer las raíces es preciso hacer una relectura del pasado, teniendo en cuenta tanto las luces como las sombras que han forjado la historia del país”.

Esa mirada retrospectiva, continúa citando al Papa, incluye necesariamente reconocer los errores cometidos en el pasado, pero para aprender de ellos y avanzar en vistas a sanar las heridas, a cultivar un diálogo abierto y respetuoso entre las diferencias y construir la anhelada fraternidad priorizando el bien común por encima de intereses particulares, tensiones y conflictos.

Las tres garantías

“Si uno analiza el mensaje, reproduce las ideas esenciales de la Declaración de Independencia: religión, unión y libertad”, afirma.

En ese entonces lo más natural era defender la religión católica, que profesaba la inmensa mayoría. Lo mismo hicieron Hidalgo y Morelos… Y aun hoy, en un Estado laico, la idea sigue vigente, como dijo Vasconcelos: “Por mi raza hablará el espíritu”...

“La espiritualidad es el aspecto superior del hombre, la base de la libertad y del amor, que no es otra cosa que desear el bien de los demás. El espíritu es la fuerza impulsora de la libertad”.

La unión, prosigue, es indispensable para avanzar. Los mexicanos necesitamos trabajar juntos, evitar pugnas o separarnos en categorías para insultarnos. “La división es un obstáculo para el desarrollo del país”.

“Y luego está la libertad… El primer paso fue dejar de depender de otra nación, pero lo difícil para los mexicanos ha sido ejercer la libertad sin que sea condicionada. Y en estos tiempos está siendo limitada por la falta de educación, empleo, salud, que nos hace deseosos de depender de alguien”.

El gobierno debe ayudar a los que no pueden, pero no puede quedarse en eso, subraya. Debe establecer las condiciones necesarias para que quienes no pueden hoy, puedan mañana. La dependencia permanente del gobierno atenta contra la libertad y el correcto desarrollo del ser humano.

Con base en su experiencia, el abogado asegura que “la mejor política social es el empleo”. Y para propiciar que la gente progrese por su propio esfuerzo se requieren educación, salud, seguridad y políticas públicas que propicien la creación de empresas. “Hasta hoy no se ha encontrado ninguna fórmula mejor que la empresa humana y solidaria para que un país prospere”.

La gran enseñanza que nos deja el 27 de septiembre de 1821 es que en unión e igualdad los mexicanos debemos buscar los mejores caminos para hacer de México un país mejor, concluye.— Megamedia

Sugerencia Festejos

Víctor Arjona propone un plan para que el 27 de septiembre se celebre como es debido:

Cadena

La sugerencia es tener un festejo patrio de 11 días de duración, iniciándolo el 16 de septiembre y concluyéndolo casi dos semanas después, el día 27.

Recordatorio

“De alguna forma, en esos 11 días podríamos reproducir los 11 años del esfuerzo por la Independencia, recordar a todos los hombres y mujeres que participaron en esta gesta”, indica el maestro universitario.