Busca reducir la brecha de desigualdad

Aspirante priista, en colonia del sur y en un parque

Con un pollo asado, además de plantear una lista de propuestas y necesidades, vecinos de la colonia Emiliano Zapata Sur recibieron ayer al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien compartió la tarde con ellos, según se indica en un boletín.

Durante el encuentro, que se realizó tras su registro ante el Iepac, Ramírez Marín pudo constatar la diferencia que existe en la prestación de servicios municipales, el estado que guardan los espacios públicos y la seguridad respecto a otras partes de la ciudad.

Después de escuchar a los vecinos, el legislador federal señaló que el panorama para esa zona debe atenderse a la brevedad, porque no debe haber una Mérida que muestre rostros diferentes a su población.

“Hoy parece que cuenta más dónde naciste, no entiendo por qué esta Mérida tiene una brecha que la separa cada vez más”, enfatizó Ramírez Marín.

“Hay que reducir esa brecha de desigualdad en todo lo posible, tenemos que recuperar el alma y la esencia de Mérida porque la ciudad es de todos, nos pertenece a todos”, subrayó.

Una de las vecinas, doña María Manuela Canché, además de compartir sus experiencias y hablar de los problemas de la colonia, le mostró a Ramírez Marín una fotografía en la que ambos aparecen y que fue tomada hace 20 años.

“Nos tomamos la foto con Jorge Carlos cuando en esa época era presidente estatal del PRI. Ya tiene más de 20 años, desde entonces él ha trabajado para nosotros, siempre ha estado muy cercano y hoy me volveré a tomar la foto con él”, dijo convencida.

En el encuentro lo acompañó Alejandra Rivas Escalante, quien al igual que el senador Ramírez Marín escuchó los múltiples problemas que padecen los vecinos del sur profundo de Mérida.

En otro acto, al pie de la mítica concha acústica del parque de Las Américas, Ramírez Marín aseguró que su principal encomienda será unir e integrar a Mérida en una sola, en la que todos sus habitantes cuenten con las mismas oportunidades.

“Esta ha sido siempre una ciudad sin miedo y esta división en la que vive debe ser la primera tarea que acometamos; esta es la principal razón por la que estamos aquí. Reducir esa brecha todo lo posible, regresar el alma y la esencia a la Mérida que es de todos, nos pertenece a todos, nos identifica a todos y nos enorgullece a todos”, dijo.

Ramírez Marín enfatizó que el principal objetivo de su proyecto será reducir la brecha de desigualdad que separa y polariza a la sociedad y a sus habitantes.

“Lo elemental tiene que ser unir e integrar a Mérida, pero no para las fotografías, no sigamos vendiendo a Mérida afuera mientras destruimos hacia el interior el alma de la ciudad. No sigamos vendiendo a Mérida en folletos, mientras tenemos la Mérida que se contiene, a esa que le decimos que se aguante, mientras seguimos ofertando un paraíso que no puede ser para todos”, expresó.

También lamentó que las autoridades actuales no se enfoquen en conseguir un desarrollo parejo y, por el contrario, solo beneficie a unos cuantos en tanto que a otros los dejen en el olvido y rezago.

“No entiendo por qué la principal actividad de la autoridad municipal y del gobierno no es unir la ciudad. Feministas contra no feministas, automovilistas contra ciclistas, los que quieren pasar por arriba de una vía y los que quieren pasar por abajo y lo más grave: los de fuera y los de aquí”.

Asímismo, afirmó que el consenso debe ser la única forma de gobernanza.

A pregunta expresa de los medios de comunicación, Ramírez Marín hizo un llamado a la ciudadanía a que el proceso electoral sea una fiesta cívica en la que se privilegien las ideas.

“Debemos dar espacio al contraste de las ideas”, indicó el senador.

“Que se privilegie lo que queramos para la ciudad y podamos escoger los ciudadanos en paz lo mejor para la ciudad. Eso es lo que le deseo a los meridanos que siempre han sido un ejemplo para toda la ciudadanía de todas las latitudes de este país. Deseo que sigamos siendo ese ejemplo y seamos otra vez muestra de cuál es el carácter de los meridanos y los yucatecos”, indicó.