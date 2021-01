Buscan acabar la incertidumbre

El sector de los banquetes, por su reactivación

Las empresas banqueteras y del ramo de eventos sociales de Yucatán ofrecerán hoy una rueda de prensa, en la cual sus representantes darán a conocer detalles de la carta compromiso que han presentado a las autoridades con miras a una pronta reapertura de sus actividades.

Éstas han sido severamente afectadas desde que a mediados de diciembre pasado el gobierno del Estado prohibió la realización de celebraciones como una medida para minimizar los contagios por Covid-19.

La rueda de prensa está prevista para las 10 horas en un local social de la colonia San Juan Grande.

Como hemos informado el pasado 17 de diciembre, los empresarios banqueteros y de eventos sociales entregaron al gobernador Mauricio Vila Dosal una carta compromiso y solicitud de reactivación, debido a que las autoridades decretaron la suspensión de fiestas y festejos, luego de que algunas empresas afines al sector incurrieron en violaciones a los protocolos sanitarios estipulados para prevenir la propagación del Covid 19, entre ellos no respetar la sana distancia ni el horario de actividades, y aforos mayores a lo permitido.

En las semanas siguientes, algunos banqueteros entrevistados sobre la situación hablaron de la cordialidad y disposición de ambas partes en las negociaciones para la reapertura, avances significativos en lo que respecta a medidas preventivas y protocolos sanitarios.

Aunque manifestaron su preocupación por que el gobierno no les da una fecha de reapertura y en la incertidumbre han visto la cancelación definitiva de eventos previamente contratados y que cambiaron de fecha hasta en tres ocasiones. Esa misma incertidumbre no les permite agendar nuevas actividades pues no tiene la certeza de cuándo podrán reactivarse.

Las empresas no han tenido ingresos en casi un año; sin embargo, siguen pagando impuestos, nóminas, seguro social, préstamos, rentas y para subsistir han tenido que vender activos diversos (vehículos, mobiliario, equipo, insumos, etcétera).

En la carta dirigida al gobernador en diciembre pasado, los empresarios señalaban: “Sin lugar a dudas, el Covid-19 vino a cambiar la vida de todos de una forma drástica y nos ha afectado a muchos, y algunos sectores han sido más vulnerables”.

“Este es el caso de nuestro sector, el turismo de romance, bodas y eventos sociales, que fue y al parecer seguirá siendo el más afectado”.

“Nuestro estado es un destino reconocido para bodas, congresos nacionales e internacionales, mueve divisas y genera miles de empleos, tanto directos como indirectos”.

“Somos una rama del turismo que distribuye muy bien el dinero y apoya a la economía del estado aportando el 2% del PIB, siendo congruentes con nuestro compromiso de seguir siendo referente de ser un estado líder en la prestación de servicios de primer nivel; le hacemos llegar este documento como un compromiso, el cual es un compromiso no solo con la institución que usted representa, sino con nuestros conciudadanos yucatecos”.—Emanuel Rincón Becerra/ Agencia Informativa Megamedia

“La imagen que nuestros clientes locales, nacionales e internacionales tienen en este momento de la entidad no es la más favorable debido a las cancelaciones y cambios de último momento que hemos tenido que hacer a los eventos programados, lo que ha derivado en cuantiosas pérdidas económicas para clientes y empresas locales.

“No podemos permitirnos autoridades e iniciativa privada perder los logros alcanzados en este sector de turismo de romance, bodas y eventos sociales, necesitamos con urgencia su apoyo y volver a posicionarnos como el mejor lugar para eventos sociales, congresos y convenciones.

“Es de suma importancia y de tomar en cuenta que cerrar nuestro sector no solo implica la cancelación y desilusión de quienes se han aventurado a seguir viendo lo bueno con esperanza en estos momentos de incertidumbre y celebrar una boda, bautizo o cualquier evento social.

“Esto implica pérdidas de empleos muy necesarios y cierres de negocios que no pueden mantenerse más tiempo a flote adquiriendo deudas con la esperanza de salir adelante para seguir pagando sueldos, rentas, créditos, impuestos, etcétera.

“Somos compañías legalmente establecidas en Yucatán, dando empleo a numerosas familias en forma constante y con profundo respeto a los derechos de los trabajadores, muchos hemos sido respetuosos acatado los tiempos de reapertura”.