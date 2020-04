Buscan amnistía yucateca

Opiniones a favor y en contra de una nueva ley

La Ley de Amnistía aprobada en el Senado divide opiniones en el Congreso: la bancada del PAN de plano se manifestó en contra, en el PRI manifestaron que tienen otras preocupaciones más importantes, en el PVEM piensan que es controversial, mientras que los del PRD, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano están a favor.

Los de Morena, que están a favor, informaron que planean presentar una iniciativa para que también se aplique en Yucatán.

Rosa Adriana Díaz Lizama, coordinadora de la bancada del PAN, declaró que para su partido es un tema irrelevante, sobre todo en medio de una pandemia. “Hay temas más importantes que pensar que en una amnistía. El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus legisladores deben dar una explicación de por qué creen más importante liberar delincuentes en vez de atender asuntos de salud”, dijo.

La diputada consideró que fue un error, “ojalá sean más conscientes, cambien de opinión y decidan tratar asuntos más importantes de la pandemia.

De plantearse aplicar la amnistía en Yucatán, la legisladora dijo que no lo apoyarían”.

Felipe Cervera Hernández, coordinador de la bancada del PRI, opinó que “tomando en cuenta que ya fue aprobado, cualquier herramienta que abone a la reinserción social de quienes estén en posibilidades de ser liberados sin perjuicio de la sociedad es bienvenida”.

Sin embargo, dijo, y dado que nos encontramos en un escenario de emergencia, considero que la salud de todos es lo que debe ser el centro de atención.

“Hoy día me preocupa más que personal médico, de enfermería y quienes laboran en centros de salud y hospitales tengan las condiciones de trabajo que garanticen su seguridad y la atención de quienes sean contagiados por el COVID-19”, afirmó.

Harry Rodríguez Botello Fierro, del PVEM señaló que “la amnistía es un tema sensible”.

“En este caso hablamos de personas que están encarceladas, con juicios por acciones en contra de la norma que por ende radica en afectación al estado de derecho, también desgraciadamente sabemos que existen deficiencias y en algunos casos podría haber gente con sanciones consideradas excesivas”, comentó.

Sin ahondar en temas particulares y sobre todo sin emitir un juicio de valoración de si está bien o mal aplicar la amnistía, agregó que como diputado considera que en el trámite que se le dé a este tema, así como en la forma en que se busque la aplicación deben considerar siempre las repercusiones que tendrá cualquier norma. “Esperemos que tras la aprobación en el Senado las condicionantes para que puedan ser sujetos a solicitar y recibir dicha amnistía hayan sido analizadas y sirvan para que esto sea en beneficio de la sociedad y no en contra”, advirtió.

Alejandro Cuevas Mena, legislador del PRD, manifestó que siempre ha estado a favor de la ley de amnistía, pues “hay mucha gente presa por delitos menores”.

“Además de la carga que representa para el Estado sostenerlos, son delitos menores, por ejemplo, un alto número de los detenidos son por accidente de tránsito y no tener seguro del vehículo, por no poder reparar el daño, pero es obvio que ese no es un delincuente”. El perredista añadió que por eso no solo está de acuerdo, hasta conminaría a las demás bancadas a que se aplique en Yucatán.

El diputado dijo no estar de acuerdo con los senadores de su partido que no apoyaron la amnistía, pero también se debe considerar que existe un alto porcentaje de personas que están detenidos por delitos menores.

Luis María Aguilar Castillo, diputado de Nueva Alianza, dijo que hay que revisar muchos casos de personas que injustamente estén encarceladas y está de acuerdo con la iniciativa.

“Hay que recordar que se propone liberar no a homicidas y tampoco a traficantes, sino a personas que por algún error en su vida llegaron ahí, es una forma de darles una nueva oportunidad”.

Silvia López Escoffie, legisladora de Movimiento Ciudadano, de plano dijo estar de acuerdo con la amnistía. “Soy una persona que siempre está pendiente de estos casos y, en mis años en la política, sé que hay gente en el penal expuestos, muchos por errores de los jueces, y en esta pandemia van a ser los primeros en morir y saturar los hospitales. Muchos casos no merecen ni siquiera la pena de cárcel, con trabajos forzados pueden cumplir sus condenas”, dijo.

“Rara vez estoy de acuerdo con este gobierno federal, pero aquí si estoy plenamente de acuerdo, vale más la vida de la gente, y estoy a favor de la vida, incluso yo impulse la no pena de muerte; aquí no se trata de ser partidistas, sino de ver por la vida de los seres humanos”, puntualizó.

Miguel Candila Noh, coordinador de la bancada de Morena, declaró estar totalmente de acuerdo y apoya la amnistía. Dijo que presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa para que también en Yucatán se aplique esta misma medida.Al preguntarle los motivos para apoyar la amnistía, el diputado declaró que el contenido de la iniciativa es loable y es un beneficio”.

Al insistirle en una razón concreta, añadió: “porque en general beneficia”..— David Domínguez

