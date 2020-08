Buscan completar el consejo del INE

Sale convocatoria para tres vacantes del instituto local

A menos de un mes de arrancar el proceso electoral federal en el país, como parte de los preparativos aquí en Yucatán se emitió ayer la convocatoria para completar el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Este proceso electoral intermedio para elegir solo diputados federales —cinco en Yucatán— pudiera ser el que se realice con el mayor número de candidatos en la historia del país, considerando que además de los siete partidos con registro nacional, podrían sumarse otros siete que están en trámite, informó Fernando Balmes Pérez, vocal de la Junta Local del INE en Yucatán.

Sobre las vacantes, se informó que son tres, una de ellas es de Wílberth de Jesús Flores Rosado, quien falleció el año pasado, y las otras dos son de Martha Arauz Pérez y Gustavo Monforte Méndez, quienes fueron designados solo para el proceso electoral 2017-2018 porque ya habían sido propietarios en dos procesos electorales anteriores, según confirmó el pasado jueves 30 de julio el Consejo General del INE.

Por tal motivo, se emitió la convocatoria que está abierta desde ayer y hasta el próximo lunes 17, y por la pandemia la recepción de las solicitudes de inscripción para ocupar los cargos de consejeras y consejeros suplentes vacantes será solo vía correo electrónico, dirigido al vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, al correo yuc.aspirantes.PE2021@ine.mx

Balmes Pérez precisó que la inscripción podrá hacerse a título personal o por medio de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas, sociales, empresariales, de profesionistas, de apoyo a la comunidad, entre otras, con presencia pública nacional, estatal o regional.

Entre las características de las y los aspirantes se encuentran ser mexicana o mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, así como estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar. Tener residencia de lo menos dos años en la entidad federativa correspondiente.

Contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los tres años inmediatos anteriores a la designación, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación.

No contar con impedimento legal o incompatibilidad por no cumplir con los requisitos señalados en la ley, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Formato en línea

Balmes Pérez dijo que las propuestas para consejeros se acompañarán de un formato de solicitud de inscripción que debe ser entregado para su registro y está disponible en la página https://www.ine.mx. Podrán inscribirse o ser propuestos como aspirantes los interesados, incluidos los que hayan participado como consejeros en anteriores elecciones.