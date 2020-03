Buscan reunirse con diputados estatales

Llamado del CCE ante el impacto de la contingencia

El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán solicitó ayer por escrito una reunión urgente con los 25 diputados locales del Congreso del Estado para que escuchen de viva voz los graves problemas por los que atraviesan todos los sectores productivos del Estado.

La reunión entre la cúpula del sector empresarial y los diputados también sería, según informó el presidente del CCE local, Michel Salum Francis, para pedir a los diputados que analicen y aprueben lo más pronto posible la iniciativa del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis que genera la cuarentena y la contingencia del coronavirus Covid-19 con el fin de evitar el cierre de empresas y el despido masivo de trabajadores.

El Poder Ejecutivo, como informamos ayer, presentó al Congreso del Estado una iniciativa para aplicar una serie de acciones a favor de empresas y trabajadores y reforzar el sistema de salud. Para atender estas necesidades de la sociedad yucateca plantea la autorización un millonario crédito.

“Hoy (por ayer) mandamos una carta del CCE para solicitar una reunión con los 25 diputados”, informó Salum Francis. “Los diputados ya recibieron el paquete que propone el gobierno para atender la crisis y nosotros, el sector privado, solicitamos una reunión lo más pronto posible para que oigan de nosotros mismos y entiendan nuestra situación. Estamos en una situación bastante complicada y difícil, ya viene el pago de la nómina y hay mpresas que están en jaque por falta de dinero porque no están vendiendo”.

Explicó que el objetivo de esa reunión entre el sector privado y los 25 diputados es aclarar sus dudas, si la tuvieran, y para que se enteren de los estragos que está ocasionando la contingencia sanitaria. Saben que el Ejecutivo estatal solicita un crédito para que apoye al sector productivo, que requiere tener un poco de oxígeno económico para que siga funcionando.

“El sector privado sí está de acuerdo que otorguen nuevo crédito al gobierno estatal, si no hay apoyos, el cierre va a ser masivo y los despidos también serán masivos”, advirtió el también presidente de la Cámara de Comercio de Mérida. “No veo la manera que las empresas de todos los giros se puedan sostener. Requieren oxígeno financiero para seguir caminando. Ya hay pérdidas multimillonarias y cada estado tiene que hacer lo que le corresponde porque está visto que el gobierno federal nos ha dado la espalda”.

Michel Salum aseguró que las cámaras nacionales y el CCE nacional realizan gestiones ante el gobierno de la República “pero el presidente López Obrador ha mostrado claramente un desinterés por los problemas que enfrenta el sector privado”.

“Es algo frustrante ver que ni siquiera tienes la comprensión del Presidente ni atiende esta crisis económica y de salud, es algo muy lamentable. Esta pandemia va a seguir golpeando la generación de empleos y la verdad, aquí en Yucatán, los diputados locales y el gobernador se están mostrando atentos y sensibles ante este problema”.—Joaquín Chan Caamal

Insistió de que hay urgencia por tener liquidez en las empresas porque las ventas han caído de un 50 a 90% en todos los giros. Ante la falta de ventas, el sector empresarial de Yucatán adelanta vacaciones de su personal, hay varios negocios que cerrarán por una semana o quince días porque el gasto de operación empeora sus negocios. Por ejemplo, hay negocios que gastan muchísimo dinero en el pago de electricidad, en consumo de aire acondicionado y si no entra gente ni tienen ventas, no es negocio sino solo pérdidas. Entonces, es mejor el cierre del negocio para que no tenga esos gastos tan fuertes. El cierre de negocios se irá dando de acuerdo a las posibilidades de que empresa.

Se le preguntó cuál sector es el más afectado por las medidas sanitarias impuestas para el control del coronavirus y respondió que todos los sectores resultan dañados económicamente. Sin embargo, el primer sector que sintió el impacto negativo fue el turístico por la cancelación del Tianguis Turístico de México que debió realizarse la semana pasada. La afectación económica fue contundente porque con la suspensión del evento mundial se frenaron y cancelaron los reservaciones en hoteles y otros servicios.

“El turismo recibió un golpe muy fuerte”, reconoció. “Todos los rubros tienen una condición muy complicada y sí requieren de apoyos gubernamentales”.

Exhortó a los diputados para que los invite al diálogo con el sector empresarial y para que apoyen en estos momentos críticos a todos los generadores de empleo en el estado.

“Queremos exponer a todos los diputados la situación que está pasando cada sector productivo, por ello queremos platicar con ellos y sensibilizarlos, que escuchen a cada uno de los representantes de sectores”, señaló. “Es importante que cada presidente de cámara o asociación tenga la palabra y exponga sus problemas. Es momento que los diputados revisen la propuesta del Ejecutivo estatal y que escuchen de viva voz y en forma directa nuestro sentir y posicionamiento”.

