Buscan solidaridad

Familia hace rifa para pagar cuenta de finado paciente

“No tengo la más mínima idea dónde se pudo contagiar”, comenta Alicia Orantes López al recordar a su esposo, Esteban Carrera González, quien falleció de Covid-19 el pasado 21 de junio en una clínica privada de esta ciudad.

Él estuvo internado 18 días, ocho de ellos intubado, y ahora su familia pasa apuros por pagar la cuenta del hospital, la cual asciende a 800,000 pesos.

Para reunir tal cantidad, Alicia está rifando su automóvil Tsuru 2011 y sus cuñadas sortean varios artículos más.

El suceso comenzó a principios de junio, cuando Esteban, abogado de 31 de años que laboraba en una empresa, comenzó a sentirse mal y con dificultad respiratoria.

Como tenía un seguro de gastos médicos lo llevaron a la clínica privada el 3 de junio. Una vez que Esteban había ingresado, la aseguradora decidió rescindir el contrato el 17 de junio. “Ese día nos dicen que ya no nos iban a cubrir, y Esteban ya tenía dos semanas ingresado, no podíamos moverlo ni hacer nada y lamentablemente falleció”.

Alicia asegura que el caso ha pasado al jurídico, pero mientras tanto tienen que saldar la cuenta del hospital donde, dice, “se han portado maravillosamente con nosotros. La clínica de buena fe nos recibió porque estaba el respaldo del seguro”.

La familia, que no cuenta con recursos para pagar una deuda de esa magnitud, ha recibido varias muestras de apoyo.

“Mucha gente nos ha apoyado, tanto la familia de él como mi familia nos han echado la mano, y también los amigos de él, pero todos somos de un nivel económico medio bajo, no somos gente que tenga dinero y por eso pedimos que nos compren aunque sea un boleto”.

La rifa del automóvil será este sábado 18 a las cuatro de la tarde mediante una transmisión en vivo. Será un sorteo tipo tómbola debido a que por el momento no hay Lotería Nacional.

El boleto cuesta $1,000 y el depósito se puede hacer al número de cuenta 152 471 58 02 de la tarjeta 4152 3132 6697 5742 de BBVA.

La otra rifa será el 15 de agosto y el boleto vale $250, para lo cual se pide hacer el depósito a la cuenta de Scotiabank 25601638738, CLABE 044910256016387387 de Pamela Carrera González.— Iván Canul Ek

El segundo lugar se llevará perfumes Victoria’s Secret Bombshell, Calvin Klein y Burberry; un kit de cuidado de la piel, cuatro mascarillas de colágeno y cuatro de té verde de la marca Benestar, una terapia de relajación en Thermo Health Mx, 24 brownies de posh, una pizza extra pepperoni con cuatro quesos de Casera Pizza, un arreglo de globos de Baloo Balloon, blanqueamiento de dientes en Dental HD y dos consultas nutricionales con la nutrióloga Rossana Salazar.

Para el tercer lugar, los premios serán los perfumes Pink y Bonbon Viktor & Rolf, bolsas de malanga y maicitos al vapor de Malanga Richs, dos blanqueamientos en Dental HD y dos consultas nutricionales con la nutrióloga Paulina Castillo.

Apoyo

En el Facebook “Ayuda a la familia de Esteban Adolfo Carrera” figuran los premios.

Segundo sorteo

El ganador se llevará una laptop Acer One 10; perfumes Invictus Paco Rabanne, Black Opium YSL, Amber de Prada y Bamboo de Gucci; un bolso Kate Spade y una noche de estancia para dos personas en el hotel boutique Casona 61, un almuerzo para dos personas en La Soleta Gastro Bar y más obsequios., como dos blanqueamientos y un makeover de carrilla de resina HD de Dental HD, una limpieza dental en Estudio Dental, un tarjeta de regalo con valor de $1,000 para cambiar en la tienda BKN Store; dos consultas dermatológicas en DermaAlaíde, tres consultas con la nutrióloga Paulina Castillo, una capacitación en maquillaje y peinado y un curso online de diseño de ojos en el Instituto Luissy Alamilla, cortes de carne de The Meat District, un paquete de muffins de limón, bagels y galletas de coco de Dulce Keto by Moni, una playera de béisbol de Milwaukee y una de Yankees de DugoutMx Jersey Store.

Otros premios

Los demás premios del primer lugar, así como los del segundo y tercer lugar, están en la página mencionada.