Yucateca quiere ser senadora en Estados Unidos

Yucateca habla de su candidatura en Estados Unidos

Rosilicie Ochoa de Bogh pertenece a la segunda generación de migrantes yucatecos que se fueron a California hace unos 60 años en busca del sueño americano, aunque nunca se olvida de Mérida donde también vivió, como ella misma relata.

Mostrándose orgullosa y alegre del lugar donde vive con su familia, la candidata al Senado de California informó que Yucalpa (en California) tiene alrededor de 55 mil habitantes, es una comunidad muy enfocada a la familia, los parques, “muy bonita para vivir y crecer a los hijos, mis abuelitos han estado aquí desde hace unos 60 años y la familia de mi esposo, desde unos 80 años”.

El Distrito 23, por el cual es candidata, se conforma de 24 ciudades y comunidades, con un poco más de 930 mil personas y es una de las campañas más grandes, incluso que las estatales de gobernador.

El primero de su familia que llegó a California fue su abuelo paterno Justino Cipriano Ochoa Palomo, oriundo de Cenotillo, quien llegó legalmente a trabajar buscando el sueño americano, el cual su nieta hoy afirma que no solo lo encontró, sino que ella misma se considera producto de ese sueño.

(Este año estaba previsto hacerle un reconocimiento a don Justino por el tiempo que lleva en California, pero lamentable falleció hace algunos meses).

A sus 47 años de edad, Rosilicie Ochoa nació en Lynwood, California de padres yucatecos: Rubén Ochoa Rodríguez y Rosa I. Medina Solís. Ella recuerda que creció aquí en Mérida, Yucatán, estudió en la escuela “Educación y Patria”, así como en la “Juana de Asbaje”.

A los 18 años aprendió el idioma inglés al regresar a Estados Unidos y su familia materna aún vive en esta capital yucateca.

Trayectoria

Aunque sirvió en la Cámara de Comercio de California durante cuatro años, fue concejala de educación dos años y medio porque ha estado involucrada de varias formas en las escuelas por sus hijos, y participa activamente en la iglesia de su comunidad.

Rosilicie Ochoa confesó que es la primera vez que participa en el ámbito político en ese nivel, incluso cuando se lo propusieron su primera reacción fue reírse porque ni siquiera había pensado en eso, no tenía ambiciones políticas.

La aspirante al Senado de California se considera “una persona muy balanceada, tengo mucho cariño a la gente y también al sueño americano, es de donde yo vengo, soy parte del sueño americano, Dios me ha dado con muchas bendiciones, quiero que mis hijos y sus hijos tengan las mismas oportunidades de realizar ese sueño americano, cualquiera que sea”.

Un tanto seria, dijo que quisiera que ese sueño para las próximas generaciones sea sin que el gobierno les diga cómo pensar o actuar.

En su opinión, “la forma de realizar el sueño americano es tener y hacer las decisiones por uno mismo, hacer el camino que uno desea, ya sea trabajar en una compañía que te ayude a avanzar o ser tu propio jefe y comenzar tu propia compañía, tu propia empresa”.

En este punto la candidata puntualizó que ahora eso es muy difícil de lograr por una “fórmula tóxica” que hacen prevalecer los demócratas al tratar de imponer más y más impuestos a esas oportunidades de ser empresarios aquí en California.

“Eso para mí es algo muy peligroso, cuando pienso en personas que son empresarias que quieren comenzar sus propios negocios, créanme, la gente latina es muy empresaria de corazón y cuando uno va aquí a varios eventos, ya sean de conciertos, deportes, en las calles de Los Ángeles, se ve a esa gente latina tratando de vender frutas, perros calientes, de ser empresarios, tener su propio negocio y hacer dinero”, comentó.

Luego recordó que a la gente le encanta tener libertad para ser empresarios. “Mucha gente que viene aquí como inmigrante quiere ser empresaria, trabajar y hacer su propio dinero, pero viene el gobierno y te dice ‘no, para hacer esto me tienes que pagar esta fianza, estos impuestos’, y esos impuestos los hace más y más altos, te ponen más regulaciones, eso hace que sea difícil”.

Por eso el costo para hacer negocios aquí es súper, súper alto, continuó la entrevistada, y estamos perdiendo mucho, hay un éxodo de negocios para otros estados porque es demasiado difícil, no solo el costo de tener tu propio negocio, si es muy caro vivir aquí, el problema de vivienda lo encarece más.

Además, reveló Rosilicie Ochoa, preocupa que el gobierno recurra al asistencialismo en vez de empoderar al individuo, que es una noción muy americana. El empoderamiento de la persona, la libertad personal, cuando eso se empieza a dar se presenta el gobierno.

“Entonces empezamos a perder esa libertad personal, cuando nosotros como republicanos damos a entender que eso viene de Dios, poder vivir tu vida como gustes, como deseas, para perseguir tu vida, libertad y felicidad, es además parte de la Constitución”.

“Por eso soy una candidata republicana, porque para mí esos valores muy americanos en la forma de pensar es lo que nos da el camino para realizar el sueño americano”, remarcó emocionada.

La candidata expresa que para ella, la familia es la unidad básica y más importante de toda sociedad, y cuando crean un ambiente donde no se protege a las familias como está sucediendo, entonces la próxima generación, la sociedad y la cultura caen, empiezan a quebrarse, a fallar y descomponerse.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Como madre de familia, como madre de tres niños e integrante de su comunidad, dijo que le preocupa esa descomposición de la sociedad y la cultura.

Ante ese panorama, la candidata al Senado planteó que las personas necesitan un balance porque actualmente el gobierno de California está conformado por 40 senadores y 80 asambleístas, pero solo 11 son republicanos y de los otros, apenas 17, con esa amplia mayoría los demócratas hacen los impuestos que quieran.

Por eso, continuó la entrevistada, lo que hago como maestra es tratar de informar de todo lo que le preocupa a las personas en California: el costo de vida, que es muy alto, la falta de casas, su costo por no tener suficiente vivienda, falta de infraestructura, todo eso que falta, como las presas.

La mayoría en California tiene la necesidad de trabajar en dos y hasta cuatro empleos para cubrir las necesidades económicas de su familia y sin tiempo para ella, señaló.

El actual mandatario

Un tema obligado era su opinión sobre el presidente Donald Trump, más cuando se ha caracterizado por no hablar bien de los latinos.

Al referirse a él, dijo que no lo aceptaría como esposo, pero reconoce que ha hecho cosas buenas que lo pueden llevar a repetir en el cargo.

Luego de pensar un poco, Rosilicie Ochoa respondió lo siguiente:

“Hay que ser honestos y decir OK, le doy crédito al presidente en cuanto a que en su mandato hemos visto que bajó el porcentaje del desempleo, logró el más bajo en más de 50 ó 60 años para la gente de color nacida aquí, para los americanos negros como ellos mismos se dicen”.

La aspirante insistió en que hoy se está viendo el porcentaje más bajo de desempleo para la gente negra, latino y mujeres, los números más altos antes del Covid-19 de mujeres con empresas, los más altos que se han tenido.

“Entonces estamos viendo económicamente lo que el presidente ha hecho para empoderar a las comunidades que son minorías, las pólizas que ha puesto en pie han sido increíblemente beneficiosas para la gente de color y latina”, indicó.

En lo referente a las expresiones y el actuar de Trump, Rosilicie Ochoa precisa que “como republicano le doy gracias por hacer eso; ahora, como esposa ése no es mi marido, como madre yo no lo crecí, porque estoy creciendo a mi hijo muy diferente y como esposa definitivamente mi marido no es un Trump”.

La candidata añadió “moralmente lo que haga me eriza, pero en cuanto a la póliza y ayudar a la gente de minoría, ha sido un presidente muy efectivo, especialmente cuando sabemos y pensamos que la oportunidad económica es la forma más eficiente de sacar a la gente adelante y quebrar ciclos, la forma en que podemos romper ciclos y cualquier pared u obstáculo que se pueda presentar”.

El presidente logró esa oportunidad económica con educación y “ha sido un presidente que ha aportado mucho a lo que conocen, darle el poder a los padres para decidir a qué escuela llevar a sus hijos, entre otras cosas”, concluyó.

Candidata Senado

Otros dichos por Rosilicie Ochoa, yucateca que aspira al Senado de California

Más poder

“Cuando las necesidades no son llenadas en la unidad familiar, ya sean económicas, morales, sociales, espirituales, ¿qué empieza a hacer la gente? Solicitar ayuda al gobierno, dándole más poder al gobierno para dictar todos esos aspectos”.

Una vida cara

La republicana señaló que por los cerca de 40 años que California ha estado “dominado” por los demócratas, hoy se ven estos problemas que afectan a la familia, principalmente el costo de vida que es uno de los más altos en Estados Unidos. “Tenemos los impuestos más altos en todo el país, el costo de vida está entre los tres más altos de la Nación, y todo con la noción de progreso”.

Valores

“También estamos viendo muchas agendas morales que quieren inculcar a las familias, y no necesariamente reflejan los valores de las familias cristianas. Entonces la cultura que estamos viendo ahorita es que si no piensas como los demócratas, si no tienes esa forma liberal de pensar, te clasifican negativamente, muy feamente, desgraciadamente”, manifestó.