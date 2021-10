Cabildo de Mérida revoca el Reglamento para la Protección de la Fauna

MÉRIDA.- Entre recordatorios, reclamos, señalamientos y reconocimientos de los regidores del PAN, PRI, Morena y MC, el Cabildo de Mérida aprobó por unanimidad hoy por la tarde la propuesta del alcalde Renán Barrera Concha, para revocar el acuerdo de fecha 29 de septiembre, por el cual se emitía el Reglamento para la Protección de la Fauna en Mérida.

“Para mi siempre será muy grato poder frenar, dar espacio de mayor análisis a cualquier iniciativa, que podamos presentar por parte de cualquier regidor, en las comisiones donde participan ciudadanos asociaciones defensores, protectores, médicos en este caso particular, en comisiones edilicias y después en cabildo. Siempre tengamos los espacios para poder escuchar y reflexionar sobre la mejor decisión que podamos tomar”, dijo el alcalde Renán Barrera Concha.

Para concluir la sesión que duró 40 minutos, a partir de las 17:42 horas, el presidente municipal consideró que “este reglamento bien lo vale. Es un reglamento que tenemos que promover para efectos que tenga todas las

opiniones vertidas y sacar las mejores conclusiones, ese es nuestro trabajo, nuestro objetivo a eso nos dedicamos”.

Como informamos, el Cabildo sesionó hoy por la tarde para revocar dicho reglamento que ha generado polémica por la inconformidad de algunas asociaciones que lo consideran inaudito e incongruente. Así decidieron en el Ayuntamiento dar marcha atrás para hacer un nuevo análisis a fondo y replantearlo con la participación de la sociedad.

Reacciones de ediles por el Reglamento de Protección a la Fauna

Al inicio de la sesión extraordinaria donde solo se tocó este tema de la revocación, Fernando Alcocer, regidor de Morena, citó: “Más temprano que nunca la realidad se hizo presente. En la pasada sesión se dijo que este reglamento estaba sustentado y avalado por asociaciones civiles, y señalamos omisiones e inconsistencias. Al final se demostró que es evidente que no tiene el respaldo ciudadano como se dijo”.

La ex priista Celia Rivas aprovechó la ocasión para arremeter contra la priista Ana Gabriela Aguilar, acusándola de incongruente, señalando que además le causa extrañeza que formó parte de la anterior administración, en la cual se empezó a trabajar este reglamento, firmó el acuerdo de la comisión de gobernación,y lo aprobó, para luego decir que no está de acuerdo.

La priista le respondió que le causa extrañeza que se pongan hablar de congruencia, cuando en la pasada sesión votaron a favor, porque señaló el avance que había y se escuchó a muchas voces. También expresó sus dudas y preocupación, sobre todo en lo que tiene qué ver con dejar alimento para animales en la vía pública, que fue lo que sembró la señal de alerta, que no estaba en lo aprobado por las asociaciones y otros puntos más.

Gabriela Baqueiro, edil del PAN, manifestó que aplauden la decisión de no publicar el reglamento, hasta que sea nuevamente revisado, y de escuchar a las asociaciones que manifestaron sus inconformidades. "Con esto reafirma

una vez más el alcalde su compromiso con los meridanos de tomar decisiones conjuntas con la sociedad”.

María Fernanda Rivas, del PRI, calificó como histórico, relevante y digno de reconocer el haber levantado la voz la ciudadanía, y aprovecho señalar que se dijo que hicieron mesas de trabajo con el consejo consultivo con asociaciones como Evolución AC, y sus dirigentes declararon en Diario de Yucatán que no fue as. No se le dio el debido seguimiento a lo que hicieron en la comisión.

Finalmente luego de dos o tres intervenciones más se dio por agotada la discusión, se procedió a la votación y se aprobó por unanimidad la revocación de este reglamento.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA//AGENCIA INFORMATIVA

MEGAMEDIA.