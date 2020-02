Cadáver en un baldío

Mujer deja a su hijo menor grabar el levantamiento

“Esto ya es normal, que lo grabe”, dijo una mujer cuando le preguntaron por qué permitía que su niño, de, aproximadamente, 7 años de edad, grabara el levantamiento de un cadáver que ayer por la mañana fue hallado en un terreno baldío de la colonia Francisco I. Madero de Mérida.

El cuerpo estaba ya en estado de descomposición junto a un árbol de ciruelas, en medio de un terreno que está ubicado en la calle 27 con Circuito Colonias; según los vecinos, es un nido de malvivientes.

Dijo el policía a cargo de la unidad 6451 de la Secretaría de Seguridad Pública que una llamada anónima al 9-1-1 alertó a las autoridades, por lo que a petición de la Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial (Umipol), los agentes se trasladaron a ese lugar, una propiedad de la que el dueño se desentendió desde hace muchos años. Ingresaron y confirmaron el reporte, ahí estaba el cuerpo.

De inmediato dieron aviso y acordonaron el lugar. Minutos después llegaron agentes de la Policía Estatal de Investigación, quienes comenzaron a entrevistar a vecinos y revisar cámaras, pues se decía que se trataba de un homicidio.

Los vecinos dijeron no haber visto ni escuchado nada, pero indicaron que desde hace años han pedido a las autoridades tomar cartas en el asunto con ese lugar, pues ahí se guardan los delincuentes y aunque son reportados, los agentes del Sector Poniente de la SSP no hacen nada porque “están en propiedad privada” y no pueden ingresar.

“A mi esposo lo iban a apuñalar porque uno de ellos me estaba acosando, entonces él lo enfrentó y el borrachito sacó un cuchillo para apuñalar a mi marido”, dijo una mujer a un policía investigador. “Pero los policías no hacen nada”, dijo la mujer.

En ese mismo lugar se han registrado varios incendios de gran magnitud, poniendo en riesgo a los vecinos, pues hay un almacén de camiones donde también se guarda diésel y también hay una escuela de nivel preescolar.

Acordonamiento

Tras el hallazgo, los agentes acordonaron el lugar y una hora después llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes trabajaron en el lugar por cerca de dos horas hasta que el Instituto de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cadáver y lo trasladó a la morgue para la autopsia de rigor y poder saber si se trató de un crimen.

“Ya hijo, deja de grabar, ya vámonos”, dijo la mujer a su niño, y se retiraron del lugar.— Gabriel Chan Uicab

Síguenos en Google Noticias