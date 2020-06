Caen las ventas. no llegan al 50% de antes, dicen locatarios del mercado

Vendedores de tortas, tacos y antojitos de los mercados San Benito y Lucas de Gálvez lamentan que sus ventas son tan bajas que ni siquiera alcanzan el 50% de lo que hacían antes.

“La verdad es que no se está vendiendo nada porque la gente viene buscando modo de sentarse y no puede, y algunos se molestan y se van”, se queja Elena Chan Cabrera, empleada de un puesto de tortas de carne al pastor en la parte externa del mercado San Benito.

Y es que con la apertura de los mercados, después de varios días de estar cerrados por la emergencia sanitaria, a los encargados de los puestos de comida se les indicó que solo ofrezcan servicio para llevar.

“Ahorita es solo para llevar, aquí no se puede comer; pero hay gente que viene y quiere sentarse como era antes, y entonces se van (…) Este trompo (dice señalando la carne al pastor) tiene dos días. Sí se vende, pero muy poquito, digamos que bajó en un 80%”.

Elena también lamenta que solo les permitan vender hasta las 3 de la tarde pues, dice, antes el horario de mayor venta era en la tarde. “Antes estábamos de 24 horas, de allí nos dijeron que hasta las 9 y estaba bien porque la gente pasaba y compraba su cena, pero ahorita la verdad no se puede.

Elena considera que si les permitieran poner pocas mesas como en los restaurantes la situación cambiaría un poco. “Yo digo que sí se puede hacer, y siguiendo las medidas de higiene podemos salir adelante”.

Además, comenta, al permitirles poner mesas ella ganaría un poco más pues entonces empezaría a recibir propinas de nuevo.

“Con la propina nos ayudábamos, pero ahorita como es para llevar pues no hay. Yo, con la propina, sacaba 50 ó 100 pesos que me servía para la escuela de mi hija porque soy madre soltera”, y es que, además, el puesto también se vio afectado. “Antes nos pagaban $150 diario, ahorita estamos cobrando $80, y aunque le quisiéramos obligar al patrón no se puede porque no hay y él también tiene que ver dónde sacar. Esto (la pandemia) nos está afectando a todos”.

En el Lucas de Gálvez, donde los locales han abierto por partes, cada vez se observa más vendedores, incluso en algunos pasillos se ve a las palanganeras que ofrecen rábano, cilantro, aguacate o huaya.

Vicenta Puc Uc, quien lleva más de 40 años vendiendo en el mercado, dice que está bien que hayan abierto el mercado de nuevo, pero lamenta que no haya clientela como antes. “La gente no está entrando por acá pues como dicen que en muchos municipios hay Covid pues tienen miedo”.

Sin retirarse el cubrebocas estampado de flores, Vicenta confiesa que no tiene miedo. “Yo de algo tengo que morir. La enfermedad nace de uno, no porque esté con alguien me va a contagiar. Yo puedo comer o conversar con un enfermo y mientras no saque eso de su boca no me va a dar, está en uno”.

Sin embargo, reitera que muchas personas tienen temor y por eso no salen y menos llegan al mercado donde, además, se queja, tampoco dejan entrar a las personas mayores de 60 años que son las que muchas veces iban a comprar.

Vicenta, como otros locatarios, igual lamenta que solo estén abiertas dos entradas. “Aunque muchos ya se acostumbraron, a otros no les gusta porque tiene que hacer cola, y entonces mejor se van. Ahora la mayoría de la gente mejor va a comprar a la Casa del Pueblo”.

En la Casa del Pueblo se instalaron comerciantes que vendía en la calle. Allí, contrario al Lucas de Gálvez y el San Benito donde para entrar a uno le tienen que tomar la temperatura y desinfectar las manos, la gente puede entrar y salir sin pasar algún filtro sanitario. Esas medidas, que para algunas personas pueden ser excesivas, para la mayoría de la gente están bien.— Iván Canul Ek

Rosa Palomo, vecina del Centro que luce cubrebocas y careta, señala que así debe seguir para evitar que se propague más la enfermedad.

“Salí por necesidad a hacer unos mandaditos, y la verdad uno sale uno con mucho temor, pero pues ni modo, hay que hacerlo y protegerse y tener mucha higiene”.