En la tarde-noche de mañana miércoles o el jueves comenzarían a llegar a la Península de Yucatán partículas de dióxido de azufre provenientes del volcán La Soufriere, que hizo erupción en San Vicente, en el Caribe, lo que podría generar lluvia ácida en la región, informó el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored.mx.

El especialista señaló que las partículas se irán moviendo rumbo a la Península de Yucatán, pero para mañana aún se prevén tormentas eléctricas en la región debido a una vaguada de modo que se combinarían con las lluvias.

"Cuando el dióxido de azufre se combina con el vapor de agua se genera ácido sulfúrico y éste se convierte en lluvia ácida", explicó en un vídeo en redes sociales.

Pocas veces pasa en Yucatán

"No les estoy diciendo que va a caer la lluvia y va a derretir todo, sino que debido a que las nubes de tormenta llegan a alcanzar hasta 10 o 12 kilómetros van a encontrarse con estas partículas de dióxido de azufre… y podrían formar lluvia ácida".

"Al parecer por las concentraciones que tenemos y la velocidad con la que va a pasar el cúmulo no serían relevantes, pero sí algo curioso, importante que hay que tomar en cuenta", añadió.

Nada de qué preocuparse

Palma Solías indicó que no se descarta que en alguna región pueda haber algo más de acidez en el agua de lluvia, algo que no pasa comúnmente en la Península.

"Sin embargo, no hay de qué preocuparse, no es algo tremendo que vaya a suceder, pero sí es algo que no estamos acostumbrados a ver en Yucatán", apuntó.