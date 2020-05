Caída en el flujo de viajeros

El aeropuerto, con menos del 4% de pasajeros

“Ya no tenemos conexión con Estados Unidos”, indicó Héctor Navarrete Muñoz, director regional de Grupo Asur, luego de informar que el último vuelo a ese país se suspendió el lunes pasado.

American Airlines reanudaría sus vuelos a Mérida el 4 de junio y United Airlines lo haría el 1 de julio.

Para ilustrar la grave afectación a la aeronáutica comercial en estos momentos de crisis sanitaria y económica, Navarrete Muñoz recordó que el Aeropuerto Internacional de Mérida tuvo el 31 de julio de 2019 el día récord histórico en la movilización de pasajeros con 10,738 y el 2 de mayo de 2020 registró el peor día, igual de toda su historia, con la transportación de apenas 141 pasajeros en todos sus vuelos.

El directivo dijo que la afectación del coronavirus es impactante porque en los últimos 60 días vino un desplome histórico en la vida del aeropuerto. El 21 de febrero pasado tuvieron 10,088 pasajeros y el 2 de mayo solo 141 pasajeros. Este número coloca al aeropuerto de Mérida en su capacidad mínima desde su fundación. “Sin embargo, a pesar de la falta de viajeros, las aerolíneas, que son también una especie de héroes empresariales, mantienen la comunicación hasta el día de hoy entre Mérida, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey”.

El director regional de Grupo Asur participó ayer en una videoconferencia con otros ejecutivos aeronáuticos y directivos de la ONU para hablar sobre las expectativas de la aviación comercial del mundo.

“En la conferencia con la ONU nos preguntamos qué va a pasar con las líneas aéreas, muchos aviones están varados en diferentes partes del mundo, las empresas aéreas pierden millones de dólares porque son muy caras las operaciones y tienen muchos empleados”, explicó en entrevista.

“Tienen una situación económica muy desfavorable, algunas piensan que no se van a levantar, pero les recordé que hace 75 años cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial en mayo de 1945 muchos pensaba que los aviones sirvieron para la guerra y que no se iban a levantar, y se levantaron; hace 19 años, el 11 de septiembre de 2001, después del atentado de las torres gemelas de Nueva York también decían que no iban a subirse a los aviones por la psicosis que ocasionó la tragedia, pero el año pasado fue el mejor año para la aeronáutica con mayor número de pasajeros y vuelos, y ahora tengo fe en que la aviación y el turismo se van a recuperar de esta pandemia”.

La ocupación de los aviones es impredecible. Después del peor día del transporte aéreo que solo movió a 141 personas, el miércoles viajaron 300 personas en todos los vuelos, pero por la experiencia que ven en la movilidad aérea, en los siguientes días bajará a 150, por lo que no se puede pensar que empieza una lenta recuperación.

“La terminal de Mérida tenía en promedio 8,000 pasajeros diarios que salían a las distintas rutas aéreas, por lo que en estos momentos estamos en menos del 4%”, explicó.— Joaquín Chan C.

“Sigue golpeando muy fuerte la pandemia a los aeropuertos y a las líneas áreas, a las agencias de viajes, a los taxitas, a los restaurantes, a los hoteles. Es importantísimo que los gobiernos entiendan que deben de fortalecer la infraestructura turística. ¿qué quiere decir fortalecer? No dejar que se muera económicamente toda esta infraestructura turística porque será muy difícil recuperarse sin ella. Si tenemos la infraestructura completa, una infraestructura que ha llevado muchos años de construir en Yucatán, la industria turística podrá salir de esta crisis tan grave.

“Las autoridades federales deben de hacer algo para proteger esta industria porque necesitamos que el turismo se reactive”, señaló. “El peso (la moneda mexicana) que cae en el turismo, es el más rápido y el que mejor se reparte. Si hoy viene un turista genera derrama por el uso una aerolínea, de un hotel, de un taxi, de una agencia de viajes, en la compra de artesanías, en consumo en un restaurante, es el peso mejor repartido y de allí la importancia de que la infraestructura turística no se pierda. Todos son empresas formales y pagan impuestos, lo que también beneficia en la recaudación de los gobiernos”.