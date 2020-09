Calderón, “de mecha corta”: Patricio Patrón Laviada

Sus colaboradores siempre decían “sí, señor presidente”

Felipe Calderón Hinojosa fue un presidente “de mecha corta”, a quien no le gustaba que lo contradijeran, y por eso sus colaboradores le decían siempre “sí, señor presidente”, afirmó el exgobernador panista de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, quien trabajó con él en parte de su sexenio.

El problema era que después todos sus funcionarios “hacían lo que les daba la gana”, aseguró.

En la cuarta entrega de su entrevista con el Diario, Patrón Laviada —diputado local, alcalde de Mérida, senador, gobernador de Yucatán y procurador federal del Medio Ambiente de enero de 2008 a febrero de 2011— recordó algunos episodios de su conflictiva relación con Calderón Hinojosa, durante la gestión presidencial de éste de 2006 a 2012.

Denuncias no atendidas

En la segunda parte de esta entrevista, publicada el martes 8, Patrón Laviada señaló que como exgobernador denunció ante el propio Calderón a elementos de su gabinete en las secretarías de Salud y de la Contraloría por autorizar cuantiosas sumas de dinero a la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, supuestamente para acabar los hospitales Tekax y Valladolid, dinero que terminó siendo desviado.

Calderón Hinojosa, dijo Patrón Laviada, nunca atendió esas denuncias, no obstante las pruebas de ese desvío que presenté, incluso ante la entonces Procuraduría General de la República.

¿Aparte de esta irregularidad, atestiguó otras anomalías mientras usted formó parte del equipo de Calderón?, preguntó el Diario.

“Sí, algo muy grave: todo el mundo tenía que decirle a Calderón ‘sí, señor presidente’”, respondió.

¿Textualmente o solo en sentido figurado?

“Pues casi entre figurado y literal. En esa época Calderón era de ‘mecha corta’, se calentaba, y quienes lo rodeaban ya lo conocían. Entonces todo el mundo le decía que sí y luego buscaban hacer las cosas como les diera la gana”, aseveró.

“Muertos de terror”

El exmandatario añadió que el PAN “pasó de un gobierno de Fox —que con el pretexto de que había sido un gabinete Montessori, cada quien hacía lo que le daba la gana— a un presidente (Calderón) que se metía en lo más mínimo (en los asuntos del gobierno), pero tenía que decir cómo se hacían las cosas. Entonces, precisamente por eso, todo el mundo le decía casi literalmente ‘sí, señor presidente’, muertos de terror”.

¿Usted también?

“Yo fui el único valiente que no lo hacía. Cuando asistía a las reuniones del gabinete ampliado, participaba mucho, daba mis puntos de vista, hasta que preferí dejar de ir porque cada vez que los hacía era un conflicto con el presidente”, explicó.

¿Algunos de ellos derivaron en algo grave?

Tras esta pregunta, Patrón Laviada recordó que desde su nombramiento como procurador del Medio Ambiente nunca tuvo una audiencia personal con Calderón y precisamente por eso le solicitó una entrevista para darle su renuncia, “y ahí nos agarramos”.

“Fue un conflicto muy fuerte porque él no aceptaba la renuncia. ‘No me vengas a renunciar ahora que tengo mil dificultades’, me dijo”.

¿Se molestó por la renuncia?

“No, más bien se interesó en saber por qué quería hacerlo, y aunque a Calderón le importaba el medio ambiente, la gente que trabajaba con él le tenía tomada la medida y las cosas no funcionaban en la Profepa, y así se lo dije”.

“Ahí nos agarramos”

“Entonces me pidió: ‘¡Cuéntame las cosas, me molesta que la gente no me las diga, que me engañe!’. Yo llevaba una lista de menor a mayor para irle contando los problemas de la Procuraduría, cuando vi su apertura, pues aproveché, me brinqué y empecé por el mayor y ahí estalló, nos agarramos”.

¿Cuál problema era?

“Tenía que ver con un asunto ambiental de tierras en la península de Yucatán. Eran zonas forestales de las que se estaban exhibiendo documentos de que no eran forestales y pretendían dedicarlas al turismo”.

“Él se molestó porque le conté ese problema, que ya se la había explicado cinco o seis veces y sobre el cual habíamos tenido un gran número de reuniones en Gobernación. Pero Calderón sabía otra historia y quería creer en ella, y supongo que mantiene esa creencia hasta ahora, a pesar de que 50 veces se le dijo cómo estaba ese asunto y dónde estaba la corrupción”. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA