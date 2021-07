Segey presenta calendario para descargar boletas

Con un calendario para la descarga de boletas de calificación y certificados de estudios del nivel básico, aparentemente la Secretaría de Educación del gobierno del Estado (Segey) resolvió la caída de la plataforma para obtener estos documentos necesarios para la continuación de los estudios de miles de alumnos.

El 11 de julio se registró una falla en la página web de la Segey, como informamos, lo que desató una ola de quejas de padres de familia porque no pudieron descargar esos documentos.

La alta demanda de este servicio saturó la plataforma, la volvió muy lenta y finalmente la colapsó desde el viernes pasado.

A raíz de este problema, la Segey difundió un calendario de descarga de boletas y certificados de educación primaria y secundaria, que son los niveles donde hay una enorme matrícula.

El calendario para la descarga de boletas y certificados de primaria es el siguiente: primer grado, 11 de junio; segundo grado, 14 de junio; tercer y cuarto grado, 13 de julio; quinto y sexto grado, 12 de julio.

Para nivel secundaria: primer grado, 11 de julio; segundo grado, 13 de julio; y tercer grado, 12 de julio.

Con esta modificación, la Segey evitó que todos ingresaran al mismo tiempo a la plataforma, lo que ocasionó el colapso y la imposibilidad de descargar los documentos de estudios.

“La plataforma de la Segey solo atiende a los padres de familia de preescolar, primaria y secundaria mediante un calendario de fechas”, informó el maestro Víctor Enríquez Cabrera, director de la primaria “Raquel Dzib Cicero”, del fraccionamiento Vergel II.

“En este momento solo se abre de acuerdo con los grados, si entran otros grados en días no calendarizados, no te da acceso. Ni nosotros los directores podemos entrar porque aparece que la página esta caída, pero sigue funcionado de manera muy específica”.—Joaquín Chan Caamal.

A su decir, se siguen expidiendo boletas y certificados de educación básica, pero es un servicio limitado y ordenado en un calendario. Considera que abrir la plataforma a todos los padres de familia para que ellos descarguen las boletas y certificados fue una mala estrategia de la Segey porque miles ingresaron al mismo tiempo, lo que saturó el servicio.

“Ahora se expide de acuerdo a un calendario, pero si alguien no pudo imprimir su boleta o certificado el día que le toca, ya no podrá ingresar a la página”, señaló. “Esta limitado específicamente para atención a ciertos días, me imagino que para que no se vuelva a saturar”.

El maestro Enríquez Cabrera manifestó que en lo personal él y los docentes de la escuela que dirige no tuvieron ningún problema para la descarga de esos documentos educativos porque como director, vio que todos subieran sus calificaciones a tiempo, que cierren el sistema de reporte y con ello pudieron bajar todas las boletas por grados. La descarga la hizo la dirección de su escuela y luego los entregó a cada maestro de grupo para que las reenviara a los padres de familia de manera digital y ellos lo imprimieran.

“Todos los directores de escuelas debieron de hacer lo mismo, sólo en casos excepcionales de comunidades donde no hay internet, allí sí, el director tiene que imprimir las boletas y el certificado y llevarlos personalmente”, indicó. “Son problemas de cada año, pero ahora el problema es que del 1 al 15 de junio ya debían de estar subidas las calificaciones, pero hay padres de familia que mandan después los trabajos de sus hijos y ya no se modifica la calificación y te reclaman. Cuando era de manera presencial se aceptaba y se corregía la calificación, pero ahora que es en forma digital no se puede.

Lo importante es que en este año lo que vale es la calificación de promovido o no promovido por cuestiones de la pandemia del Covid-19, no las calificaciones de números”.

El maestro Enríquez Cabrera y otros 15 compañeros y compañeras fueron ayer a la Secretaría de Educación para pedir una audiencia con el titular de la Segey, Liborio Vidal Aguilar, y exponerle el serio problema de la falla de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) que sirve para la admisión de docentes, promoción y reconocimiento.

No los atendió personalmente Liborio Vidal, pero sí funcionarios del área jurídica, su representante personal y funcionarios de educación básica.

“Nos dijeron que tenemos todo el apoyo del secretario y que hará las gestiones ante la SEP para que nos den una respuesta”, informó la maestra Jimena Alonzo Carrillo, representante del grupo.

Presentaron a los funcionarios de la Segey todas sus dudas, sus argumentos de la inconformidad y los perjuicios que ocasiona la falla de la plataforma Usicamm para sus aspiraciones de mejora de ingresos por la vía del ascenso y los estímulos por buen desempeño.

“Nos trataron de manera respetuosa, atenta y cordial. Nos hablaron con franqueza de que el Usicamm depende de la SEP y lo manejan en Ciudad de México, harán las gestiones para que reconozcan las afectaciones y nos den una respuesta”, subrayó la maestra entrevistada.