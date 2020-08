Califican de indignante la labor de las autoridades en las agresiones a mujeres

“Solo simulan un seguimiento a las recomendaciones”

Actualmente hay 20 tentativas de feminicidios en Yucatán, pero deben ser muchos casos más porque no todos se conocen, indicó Adelaida Salas Salazar, representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios en Yucatán, al dar su opinión sobre una mujer de Tekax que denunció en un vídeo agresiones y amenazas de su esposo.

“La situación y actuación de las autoridades es indignante, les falta profesionalización en perspectiva de género. La señora de Tekax ya está protegida, ya se movilizaron la Semujeres, el alcalde de Tekax y la Fiscalía. Aparentemente ya no tiene problemas, ya tiene la protección que no tenía”.

“Lo que falta es que la Policía detenga a este agresor por violar las restricciones en forma reiterada y meterlo a la cárcel, pero esto no se hace. Se violan las medidas de protección y no pasa nada en Yucatán”.

La activista comentó que el cuerpo de abogados de la Semujeres no está capacitado, esa dependencia no actúa rápido y en forma efectiva, y si no se publica algún caso en las redes sociales o se los turna alguna organización, no actúa.

Incluso, expuso, la secretaría simula darle seguimiento a las 10 recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género, pero en realidad no hace nada. Por ello le sorprende que Yucatán pase del séptimo lugar al número 30 en tan pocos meses y que haya bajado un 57% el número de casos de violencia contra la mujer.

Ella sospecha que la secretaría da falsa información al secretariado nacional porque en el conteo estadístico del Observatorio de Feminicidios ven un alza del 114.6% en el período del 17 de abril al 17 de mayo pasado.

La activista dijo que apenas vieron el vídeo donde M.J.C.A. denuncia la violencia intrafamiliar de su esposo A.T.A.A. activaron la red de apoyo del observatorio, donde hay psicólogos, abogados y defensores de los derechos humanos en 11 municipios yucatecos para apoyarla ante la pasividad e inoperancia de la Semujeres, a cargo de María Herrera Páramo, porque este caso era una crónica de un feminicidio anunciado.

Cuando los colaboradores del observatorio se movilizaron, localizaron y ofrecieron ayuda a la víctima, el Ayuntamiento de Tekax y la Semujeres también ofrecieron su apoyo a la denunciante.

Adelaida Salazar se enteró que la señora M.J.C.A. tiene una orden de protección contra su esposo, quien incumple esa disposición y no pasa nada por la pasividad de la Policía Municipal, la Fiscalía y la secretaría citada.

Según relató, el mismo día que la mujer denunció en las redes sociales una nueva agresión, se presentó a la Fiscalía para denunciar esta nueva amenaza y violación de la restricción al distanciamiento, pero un funcionario le recomendó que mejor buscara un lugar seguro donde esconderse.

Eso es indignante, refirió la entrevistada. Cómo es posible que una autoridad que vela por la justicia recomiende huir, en vez de detener y encarcelar al agresor por no cumplir con la orden de no acercarse a la víctima y no volver a agredirla.

“Ya pasaron a matar a esa mujer, el esposo no da pensión alimentaria, está violando las medidas de protección y en vez que lo detengan y metan a la cárcel, lo dejan actuar y le dicen a la mujer que se esconda”, señaló la activista.

“Está bien claro que la Fiscalía no tiene nada de perspectiva de género ni profesionalización. Todavía anoche (el martes) me habló otra mujer de Valladolid que busca apoyo: la quieren meter a la cárcel porque ayuda a una mujer que es víctima de violencia familiar”.

“El señor se quiere divorciar de la persona a la que agrede, pero por temor ella se refugió con una de sus conocidas. Ahora el esposo quiere denunciar a quien la ayuda y protege porque tiene en resguardo a ella y a sus hijos”.

“¿La Secretaría de la Mujer para qué sirve? Esta dependencia le ofreció apoyo jurídico a la víctima para denunciar al esposo agresor, pero manda a unos abogados desinteresados en el caso y ni siquiera pudieron ayudarla para que denuncie. Nuestros abogados lograron interponer la denuncia, pero la víctima prefirió huir a Cancún con sus hijos que quedarse en Valladolid porque está en peligro su vida. Así están las cosas en Yucatán”.— J. C. C.

En el caso de la mujer de Tekax, la activista dijo que desde el sábado pasado empezaron a mover toda la red para ayudarla. Gracias a que este caso se hizo público, intervino la secretaría, dependencia que ha demostrado no hacer nada a favor de las mujeres en la entidad.

Adelaida Salas dice que en varios casos se demuestra el desinterés de la Semujeres en resolver la violencia de género.

En el fraccionamiento Cordemex hay un caso donde un esposo no paga pensión alimenticia desde hace ocho años, vendió la casa conyugal, sacó el menaje y la propiedad estaba en proceso de demolición. La Semujeres, a su decir, asignó una abogada “que no sabía nada” y el marido vendió la casa, sin ningún juicio legal desalojó a la esposa y la dependencia no hizo nada, mencionó. El observatorio ciudadano asignó un abogado a la víctima y éste, mediante un amparo, logró que detuvieran la demolición e interpuso una denuncia contra el hombre.