Calma, consejo a jóvenes para afrontar la pandemia en casa

Un mejor lugar para coexistir

La juventud puede percibir la pandemia del Covid-19 como un escenario muy complicado de afrontar porque les cambia totalmente su rutina de vida, los obliga a adoptar formas diferentes de utilizar su tiempo debido al brote de esta nueva enfermedad, el confinamiento los hace sentirse ansiosos, aislados y decepcionados, señaló la doctora Flor Villegas, psicóloga de la Clínica de Medicina Familiar Mérida del Issste del turno vespertino.

El Issste recomienda los jóvenes mantener la calma y ver las medidas preventivas como una oportunidad de pasar tiempo en familia, cuidarla y cuidarse, dijo.

Es momento para hacer cosas productivas en casa como leer, escribir, pintar, organizarse y realizar actividades físicas —el ejercicio siempre es sano—, bailar, escuchar o hacer música, agregó. También pueden optar por sumarse a las tareas del hogar como interactuar en la cocina, sumarse a las acciones de limpieza, en fin… ordenar el entorno.

La psicóloga del Issste indicó que el cuidado de la salud mental es fundamental en estos tiempos, de modo que es sano compartir las emociones y no reprimirlas, buscar el diálogo de manera respetuosa, amigable y creativa para evitar el choque o el conflicto.

Es momento de interactuar toda la familia en un mismo ámbito. Todos pueden vivir en una casa pero debido a las diferentes actividades como el trabajo, la escuela en pocas ocasiones se tiene tiempo de coincidir en cambio ahora con el confinamiento todos interactúan y lo mejor es hacerlo con la mejor actitud para fomentar el bienestar.

La psicóloga recomendó a los jóvenes concentrarse en sí mismos, buscar formas de estar en contacto con sus amigos de forma virtual sin salir de casa. Este es un buen momento para hablar de lo leído, para escuchar un audio libro, visitar museos en línea o aprender un nuevo idioma por internet.

La doctora comentó que es importante ser amables en todo momento teniendo en cuenta que lo que se comparte o lo que se dice puede hacer daño, todos estamos sensibles, pidió ser prudentes en la interacción social.

Igual recomendó cuidar la salud, recordando lavar las manos frecuentemente con agua y con jabón, no tocarse el rostro y hay que practicar lo más posible el distanciamiento.

De un vistazo

No es culpa de nadie

Es importante que la juventud tenga claro que no podemos cambiar la indicación de quedarse en casa, no es culpa de nadie, no es una obligación, pero sí es una medida eficaz de prevención para salvar la vida, dijo la psicóloga Flor Villegas. A medida que los jóvenes lo entiendan, podrán salvaguardar su salud mental y hacerse de un entorno más amigable.