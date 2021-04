Sensación térmica cercana o igual a 50 grados Celsius se sentirán a partir del próximo jueves y hasta el inicio de la próxima semana en Yucatán debido a una nueva onda cálida, informó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

"Es una sensación en extremo peligrosa para el ser humano", advirtió el especialista.

Para mañana miércoles las temperaturas pronosticadas serán sensiblemente altas, de 32 a 35 grados Celsius para la costa, muy alta para esa zona, mientras en el interior del Estado será de 36 a 39 grados.

Desde mañana se comenzarán a registrar temperaturas altas, con cielo medio nublado, es decir, aún no estará despejado, explicó.

El calor se disparará a partir del jueves

"Las condiciones del tiempo de este miércoles hasta el fin de semana serán de ambiente caluroso a muy caluroso y a partir del jueves de muy caluroso a caluroso en extremo debido principalmente al posicionamiento de un sistema anticiclónico que va a provocar la presencia de una onda cálida".

Según explicó Vázquez Montalvo, las temperaturas máximas pronosticadas a partir del jueves serán de 40 a 42 y en algunas zonas hasta 44, sobre todo en la parte sureste y sur y suroeste del Estado. Las mínimas serán de 21 a 26 grados Celsius.

"Vamos a amanecer con calor", expresó el meteorólogo, integrante del Comité para la Atención de los fenómenos Extremos Meteorológicos de la Uady.

"Estas ondas cálidas son comunes para estas fechas de abril, no son el hilo negro del tiempo, no es algo nuevo", aclaró.

Temporada de sequía

"A partir del 15 de este mes y hasta que comienzan las lluvias en mayo se presentan (las ondas cálidas), en plena temporada de sequías", agregó.

La parte más intensa de la temporada de sequía es a partir de la segunda quincena de abril y termina cuando concluye con las lluvias que van a caer a mediados o fines de mayo aproximadamente.

En ese lapso se presentarán ondas cálidas que tienen ciertas características. Por lo general causan ambiente extremo caluroso, con temperaturas de 40 grados Celsius o más, pudiendo ser inclusive para la Península de 42 a 44.

El cielo es mayormente despejado y el viento cálido del Sur y Sureste.

Ayudaron los frentes fríos recientes

El meteorólogo expuso que en los últimos dían han afectado ondas cálidas en la región, pero la que viene a partir del jueves será la más fuerte.

"Las temperaturas máximas que se esperan serán de 36 a 39 grados Celsius, inclusive de 36 a 42 grados y sensaciones térmicas cercanas o iguales a los 50 grados", subrayó.

"Esta onda cálida durará hasta lunes o martes de la próxima semana y en la costa es muy probable que se presenten temperaturas de 36 a 40 grados, esto es muy alto para la costa", apuntó.

Llamado a tomar precauciones

Indicó que se pide a la población extremar precauciones por temperaturas sensiblemente altas y ambiente en extremo caluroso:

Recomendó usar ropa clara y tomar agua en abundancia.

"Si sale a la interperie, use gorra, sombrero o sombrilla; cuide el estado de los alimentos y guárdelos en lugares frescos".

"Use bloqueador solar número 30, no haga ejercicio entre las 11 am y 4 p.m. ni esté más de dos horas bajo los rayos inclementes del sol".

El especialista exhortó estar pendientes de niños, ancianos y mascotas.

Previsión de incendios

Pidió no quemar basura, no tirar colillas de cigarros ni envases de cristal en las carreteras a fin de prevenir incendios.

También llamó a evitar hacer fogatas en el monte, y tener listos sus guardarrayas en poblaciones y en el monte o al lado de terrenos baldíos.

Expuso que en caso de incendios el humo más la sensación térmica harán que se eleve mucho la sensación de calor.

"No habrá el evento de surada, ya se acabó, y ese será el problema porque habrá un viento leve o calma y eso provocará que se eleve más la temperatura".

"Los frentes fríos evitaron que sintamos tanto calor como en otros años, cuando en estas fechas ya nos hubiésemos cocido, ésta será la onda cálida que vamos a sentir".

Alerta con vehículos y tinacos

Vázquez Montalvo expuso que si los vehículos no tienen aire acondicionado deben tener cuidado los ocupantes, en especial si están estacionados porque la temperatura que se alcanza dentro del vehículo es de 50 grados Celcius.

"Con un vehículo estacionado bajo los rayos del sol a 40 grados de ambiente la lámina del vehículo alcanza 50 grados, está comprobado".

"Una persona que se quede en el coche, cierre sus ventanas y sin aire acondicionado estará a 50 grados Celsius y eso es muy peligroso", advirtió.

Agua hirviendo del tinaco

Asimismo, indicó que con temperaturas de 40 grados Celsius un tinaco negro de plastico llega a 50 grados Celsius y por eso sale hirviendo el agua.

Subrayó que estos datos están comprobados científicamente por experimentos de hidráulica de la Uady.

Además, continuó, en los juegos infantiles de metal la temperatura que se alcanza es de 50 grados.

"Los tinacos de plástico que no son negros alcanzan la temperatura ambiente", explicó el especialista.