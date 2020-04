Calor infernal el Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección en Yucatán

En las próximas 24 horas se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas de muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas al amanecer.

De acuerdo a los pronósticos del Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida" de la Conagua Yucatán y del sitio especializado Meteorlogía Yucatán, hoy Sábado de Gloria y mañana, Domingo de Resurrección, continuará el tiempo estable en la Península y la circulación del sistema anticiclónico favorecerá altas temperaturas, de 40 a 45 grados, sin descartar valores superiores, principalmente en Yucatán y Campeche.

Los expertos de la Conagua Yucatán indican que hoy sábado habría cielo despejado durante la mañana, con nublados altos en la tarde y noche, sin probalidad de lluvias en los tres estados de la Península.

Reporte hidroclimatologico de últimas 24 horas pic.twitter.com/N5zmNYpDwK — Conagua Yucatán (@conaguayucatan) April 11, 2020

Las temperaturas serán muy calurosas a extremadamente calurosas durante el día y cálidas en la madrugada. Se vaticina viento del sureste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 en zonas costeras.

Temperaturas extremas

Meteorología Yucatán anticipa que continuará el bochorno extremo por las elevadas temperaturas que se pronostican, y las sensaciones térmicas podrían superar incluso los 50 grados.

Además, coincide que a partir de las próximas horas se presentará un nuevo evento de “surada” en la región por un fuerte gradiente de presión que se estará manifestando en el Golfo de México, con vientos máximos que podrían alcanzar los 50 a 60 kilómetros por hora con rachas más fuertes, por lo que se recomienda a los pescadores tomar precauciones.

Aunque se vaticina un evento de "surada", el calor no dará tregua.- Foto de Ramón Celis Perera

Probable tregua al calor

Es posible, se destaca en Meteorología Yucatán, que a partir de mañana domingo, cuando comienza la Semana de Pascua, haya un incremento en el potencial de lluvias y nublados, debido a una vaguada inducida por un sistema frontal que se localiza sobre el Golfo de México.

Sin embargo, a pesar incluso del frente frío número 50 que sólo afectará las entidades del norte del país, no se vaticina una disminución de las elevadas temperaturas este fin de semana, aunque podrían presentarse algunas tormentas aisladas. No obstante, se reitera, el calor no cederá y será infernal.

Mérida caluroso

El pronóstico de valores máximos para Mérida, según la Conagua Yucatán, serían de 41 a 43 grados; y mínimos de 22 a 24 grados. Para el resto del estado se prevén de 40 a 42 grados como más elevada, particularmente para el norte-centro y sur, y de 20 a 22 grados la temperatura mínima para el sur de Yucatán.- C.F.C.G.