Cambian las fechas de exámenes

El de ingreso al bachillerato en la Uady, 8 de agosto

A fin de contribuir a la seguridad de los aspirantes, respetar la sana distancia y seguir las disposiciones de los gobiernos estatal y federal ante la emergencia sanitaria del Covid-19, la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) informa que modificará las fechas y el número de sedes para la aplicación de los exámenes de ingreso de bachillerato, licenciatura y posgrado.

Las fechas quedarán de la siguiente manera, siempre y cuando las condiciones y las autoridades sanitarias lo permitan:

Examen de ingreso a bachillerato: sábado 8 de agosto próximo. Examen de ingreso a licenciatura: sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de agosto de 2020. Examen de ingreso a posgrado: sábado 29 de agosto de 2020.

A partir del lunes próximo se podrá consultar toda la información actualizada en la página web oficial de los procesos de ingreso en el sitio https://www.ingreso.uady.mx/.

Es conveniente señalar que el registro en línea al proceso de ingreso concluyó el 11 de marzo para licenciatura, el 13 de marzo para bachillerato y el 15 de mayo para posgrado.

De acuerdo con las convocatorias, las personas que no se registraron o no concluyeron su registro a más tardar en esas fechas no podrán presentar el examen respectivo.

En el caso de los posgrados, la Uady informa que las fechas quedarán de la siguiente manera, igual siempre y cuando las condiciones y las autoridades sanitarias lo permitan:

Etapa 1: Registro en línea y pago de derechos.

—Primer periodo del 17 de febrero al 15 de mayo (no modificado).

—Segundo periodo del 28 de septiembre al 30 de octubre.

Etapa 2: Impresión del comprobante de registro.

—Primer periodo del 24 al 29 de agosto.

—Segundo periodo del 23 al 28 de noviembre.

Etapa 3: Presentación del Exani III.

—Primer periodo el 29 de agosto.

—Segundo periodo el 28 de noviembre.

Etapa 4: Resultados del proceso de ingreso.

—Primer periodo el 11 de septiembre.

—Segundo periodo el 11 de enero de 2021.

Etapa 5: Inscripción al programa.

—Primer periodo del 14 al 18 de septiembre.

—Segundo periodo del 14 al 19 de enero de 2021 (No modificado).

A partir del próximo lunes 25 de mayo se podrá consultar toda la información actualizada en la página web oficial del proceso de ingreso: www.ingreso.uady.mx/posgrado/

Es conveniente señalar que el registro en línea al proceso de ingreso para el primer período de posgrado concluyó el 15 de mayo. De acuerdo con las convocatorias, las personas que no se registraron o no concluyeron su registro a más tardar en esa fecha no podrán presentar el examen respectivo.