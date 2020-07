Cambio al contrato

La iniciativa del Museo del Mundo Maya, aprobada

Después de tantas dudas que expusieron e información que solicitaron, los 10 diputados locales del PRI, seis del PAN, las dos de Movimiento Ciudadano junto con el del PVEM y el de Nueva Alianza —19 de los 25 en total— aprobaron ayer la iniciativa del gobernador Mauricio Vila Dosal para cambiar el contrato del proyecto para la prestación de servicios del Gran Museo del Mundo Maya, que traería un ahorro de unos $1,500 millones.

Votaron en contra los cuatro diputados de Morena y se abstuvo Alejandro Cuevas Mena, del PRD, pero por ley las abstenciones se consideran votos en contra.

En el tercer período extraordinario de sesiones del Congreso, convocado a las 11 horas, se inició una hora después, no sin antes tomarse una foto del recuerdo las diputadas, olvidando la sana distancia; los diputados aprobaron todos los asuntos que se presentaron.

La sesión empezó con 24 diputados —Miguel Castillo Ruz, del PRI, no asiste porque está en cuarentena— y terminó con 23, porque Manuel Díaz Suárez, del PAN, se sintió mal y se retiró antes de abordar el último punto, la solicitud de comparecencia del secretario de Salud.

De los nueve asuntos aprobados, solamente en los dos últimos hubo discusiones —la iniciativa del gobernador y la comparecencia del secretario—; en los siete primeros las intervenciones fueron solo para hablar a favor de los dictámenes que finalmente fueron aprobados unos por unanimidad y otros por mayoría, con el único voto en contra de Leticia Euán Mis, de Morena.

Los siete primeros dictámenes aprobados fueron: reformas a la Ley de Transporte para incluir la instalación de botones de emergencia al alcance de los pasajeros, y rastreadores satelitales a los vehículos de transporte de pasajeros, así como el reconocimiento de mototaxis y tricitaxis (de lo que informamos en nota aparte), y la nueva Ley de Seguridad Vial; reformas electorales en materia de violencia política por razón de género y paridad, otra de protección a los cerrajeros, cambios al Código Penal para aumentar las penas por delitos de violación y violación equiparada, y la nueva Ley de Educación.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA.

La discusión por el caso del Museo del Mundo Maya la inició Víctor Merari Sánchez Roca, del PAN, como presidente de la comisión de Presupuesto, quien explicó que se trata de cambiar el convenio para terminar anticipadamente el contrato que implicaría penalidades a cubrir con un mecanismo de pago por compensación distinto al estipulado actualmente.

“El contrato actual establece que en caso de terminación anticipada del contrato, el Estado pagará en una sola exhibición 2,981 millones de pesos; en cambio, una vez modificado el contrato, el Estado estará en posibilidades de dar por terminado el contrato y el pago será en parcialidades, logrando, además, un ahorro de 1,479 a 1,700 millones de pesos”, explicó.

Miguel Candila Noh, coordinador de la bancada de Morena, dijo que si no les dan las herramientas como diputados para analizar y poder tomar una decisión adecuada, corren el riesgo de engañar a la sociedad, lo que podría ser el caso, pues no se les dio la información requerida “y si algo mandó la Secretaría de Administración y Finanzas, no me lo hicieron llegar, pues no lo tengo, por eso mi voto será en contra”.

Cuevas Mena manifestó que lo único que cambia la iniciativa es el responsable del Museo, pues todo lo demás se desconoce y “estoy seguro de que no se va a ahorrar los 1,500 millones de pesos, porque no es un problema de transparencia, sino de opacidad”, por esa razón expresó su abstención de votar, para al menos concederles el beneficio de la duda.

Milagros Romero Bastarrechea, de Movimiento Ciudadano, señaló que, era necesaria la aprobación de esta iniciativa porque, entre otras cosas, el contrato actual no establece mecanismos de incentivos, por ejemplo, pagos puntuales, pagos anticipados, lo que lo hace un contrato a todas luces desventajoso para las y los yucatecos. Finalmente Marcos Rodríguez Ruz, del PRI, señaló que la fracción priista brindará su voto de confianza a esta propuesta, pero estarán vigilantes que se concrete el ahorro de 1,500 millones de pesos, y que este sea utilizado en beneficio de las y los yucatecos, además de que también estarán atentos para garantizar que se respeten los derechos laborales de quienes trabajan en el Museo que, como se mencionó, no será cerrado.