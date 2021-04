Cambio alentador para banqueteros

Ahora se podrán realizar eventos de 200 invitados

Sin ser lo idóneo y considerando que algo es mejor que nada, los empresarios del ramo banquetero reconocen que el cambio de semáforo epidemiológico de Yucatán de naranja a amarillo abre la posibilidad de operar ciertos segmentos de su mercado que pueden operar en el rango de los 200 invitados por evento, señaló ayer Adolfo Maldonado Peniche, banquetero local.

Luego de casi 14 meses de inactividad, y tras una pausa forzada a finales del año pasado debido a las irregularidades en las que incurrieron algunas empresas cuando se permitió a estas operar, el que el gobierno abra la posibilidad de que a partir del 15 de mayo se puedan llevar al cabo eventos sociales de hasta 200 invitados en espacios abiertos, es alentador.

Entrevistado vía telefónica en torno a esta reactivación para el sector de eventos sociales, Maldonado Peniche reconoce que la posibilidad de trabajar eventos de 200 personas es muy bueno, sobre todo porque es un número de invitados que puede manejarse en el segmento de bodas destino, aquellas que son contratadas desde otros puntos del país o el extranjero y los invitados viajan a Yucatán para asistir al evento casi siempre en alguna de las haciendas que se ofertan para estas ocasiones.

“Es algo, de algo a nada, es bueno” comenta el empresario. “Eventos de 200 personas en espacio abierto es algo que se ajusta bastante bien al mercado de bodas destino y en ese sentido, por sus características, es factible organizarles y eso es muy bueno y se agradece”, explicó.

Sin embargo, el empresario apuntó que los eventos en espacios cerrados de 100 invitados máximo hace más complicado la organización de los mismos en salones.

“Es algo que no alcanzo a entender, ¿Por qué limitar a 100 personas en espacios cerrados sin tomar en cuenta las dimensiones de estos lugares?” se preguntó Adolfo Maldonado

“A los restaurantes les van a incrementar sus aforos, la verdad es que los restaurantes no tiene las dimensiones de un salón de eventos y sin embargo a los banqueteros no nos permiten organizar eventos de más de 100 personas en espacios cerrados; ¿tú sabes lo que son 100 personas en un salón como el Campestre o el Libanés?, podríamos jugar “Pesca Pesca” con el exceso de espacio libre. No le encuentro sentido o congruencia, lo que va a pasar es que el salón cerrado tiene un precio, así sea para 100 o 2,000 personas, nadie va a querer rentarlos solo para 100 invitados”, lamentó.

“Un chef igual se contrata para 100 o 1000 personas, la diferencia es que el servicio es más rentable cuando hay más invitados” abundó. Explicó que con la pandemia algunas empresas banqueteras locales han sido contratadas para realizar eventos en Campeche, los costos tienen un añadido para equipar al personal con guantes, caretas y cubre bocas. “Con la reapertura vamos a tener que reforzar y esmerarnos con las medidas higiénicas, nosotros por ejemplo nos excedemos, nuestro personal por evento usa tres o cuatro juegos de guantes, cubre bocas, el uso de la careta es obligatoria, capacitamos a la gente, en fin es parte del servicio que se oferta” comentó. El entrevistado señaló que de aquí a que se permita la reactivación del sector habrá que esperar y estar muy atentos de las condiciones y las reglas que establezcan las autoridades. Por otro lado, consideró que las restricciones a la movilidad las noches de jueves, viernes y sábado, después de las 23:30 hrs, no es una medida que impacte a los banqueteros, simplemente los eventos tendrán que reprogramarse en horarios matutinos o vespertinos.—Emanuel Rincón Becerra

Reactivación Yucatán

Adolfo Maldonado Peniche, banquetero local, hablo de los beneficios de la reactivación.

Reforzar medidas

“Con la reapertura vamos a tener que reforzar y esmerarnos con las medidas higiénicas, nosotros por ejemplo nos excedemos, nuestro personal por evento usa tres o cuatro juegos de guantes, cubre bocas. En fin, es parte del servicio que se oferta”, comentó.

Reprogramar horarios

Consideró que la restricción a la movilidad no es una medida que impacte a los banqueteros, simplemente los eventos tendrán que reprogramarse en horarios.