Cambio de género en el Registro Civil

Con un amparo le modifican su acta de nacimiento

En el Libro número 0000011 de la Dirección del Registro Civil quedó registrada el acta de nacimiento 02169 de la primera persona transgénero que pasa legalmente de varón a mujer en Yucatán.

Se trata del joven L.S.N.M., de 19 años de edad y originario de Mérida, quien nació y quedó registrado como varón en su acta civil cuando lo presentaron recién nacido, pero con el paso del tiempo decidió su cambio de género de “niño a niña” y ahora legalmente se llama Liliana Sarahí Noguez Muñoz, nacida el 31 de agosto de 1999 en la ciudad de Mérida, a las 23:25 horas.

En su nueva acta de nacimiento aparece que el bebé fue registrado vivo, es de sexo femenino y de nacionalidad mexicana. Sus padres son Juan Antonio Noguez Ruano y Verónica Muñoz Prado, quienes ayer no acompañaron a su ahora hija al trámite de cambio de nombre ante la oficial del Registro Civil, Lidia Cecilia Pereira Santana, en el edificio de la calle 65 entre 64 y 66 del centro.

Ayer, Liliana Sarahí vistió como varón, y quizá lo siga haciendo por cuestiones laborales por el código de vestimenta de la tienda de conveniencia donde trabaja, pero fuera de su trabajo tiene planeado vestir de mujer y cambiará su imagen.

Relató que desde la adolescencia decidió el cambio de género y quiso cambiar su nombre masculino a femenino en el Registro Civil, pero se lo negaron. Con asesoría de los abogados Amelia Ojeda Sosa, coordinadora jurídica de la organización Unasse, y de Jorge Fernández Mendiburu, del Equipo Indignación, tramitó un amparo y después de un litigio de dos años, el 30 de abril pasado el Juzgado 5o. de Distrito le concedió el amparo definitivo y ordenó a la Dirección del Registro Civil que accediera al cambio administrativo y legal del nombre y género. Y en cumplimiento de esta sentencia acudió ayer a cambiar su nombre, lo cual hizo sin ningún problema.

Rechazo

Liliana Sarahí admite que como transgénero no ha recibido discriminación ni rechazo en su trabajo, pero ahora tendrá que luchar para que le llamen por su nombre femenino y también tratará de vestir y tener una imagen de acuerdo con su nuevo género, pero falta ver si la empresa lo acepta como “trans”.

“Estoy trabajando duro en el cambio de mi persona”, dijo en entrevista. “La tienda de conveniencia donde trabajo maneja código de vestimenta y hasta cierto punto obliga a sus empleados a tener uniforme y eso me afectaría visualmente porque no me asemejaría a lo que me considero y soy mujer trans. Veré si la empresa aprovecha esta oportunidad de demostrar que respeta la igualdad, el género y la inclusión”.

Varias veces se le preguntó su nombre original masculino, pero dijo que prefiere no compartirlo y recalcó que ahora se llama Liliana Sarahí.

Confesó que prefirió realizar el trámite en Yucatán para abrir las puertas a muchos “trans” que quieren cambiar su nombre y género y no tienen recursos económicos para viajar a otras ciudades para lograrlo.— Joaquín Chan Caamal

Ahora saben que por medio de un amparo pueden cambiar su nombre y género. Sin embargo, consideró que los diputados deberían de darle prioridad a una iniciativa que lleva un año en el Congreso del Estado para reformar la Ley del Registro Civil e incluir esta nueva modalidad que ya es una realidad en el estado.

La abogada de Unasse dijo que hay personas transgénero a las que todavía les llaman por su nombre femenino cuando son masculinos y viceversa y también les obligan a poner uniforme contrario al género con el que se identifican, lo que es una violencia institucional y discriminación.

Yucatán Documento

Liliana Sarahí Noguez Muñoz se convirtió ayer en la primera persona en cambiar nombre y género ante el Registro Civil.

Conflictos

Liliana Sarahí reconoció que no todos sus familiares apoyaron su libre decisión de cambiar ante el Registro Civil, pero ya pasó por todos los conflictos y ahora lo único que le preocupa es el tema jurídico y laboral que enfrentará con el cambio.