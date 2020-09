“Cambio de raíz”

Piden un alto a la indiferencia ante casos de violencia

Si hay un virus más letal que el coronavirus es el de la indiferencia ante las situaciones de violencia que está detonando la contingencia sanitaria, advirtió María Fritz Sierra, secretaria general de Gobierno.

¿Qué ha pasado con la contingencia? La manera en que hemos tenido que estar más tiempo juntos conviviendo con una situación emocional, psicológica y económicamente difícil se vuelve un detonante para aumentar la violencia, para generar violencia incluso donde ésta por lo general es menor, opinó.

—Es importante que todos compartamos y que estemos en una misma sintonía, sociedad y gobierno, pero con los pies en la tierra y muy conscientes de una realidad dolorosa que en nuestro día a día se vive como es la violencia, en sus diferentes manifestaciones y niveles.

—La violencia es un problema social que no es nuevo ni privativo de Yucatán, desafortunadamente se vive en México y el mundo, está presente en contingencia y sin contingencia.

La secretaria general de Gobierno explicó que esta situación por el Covid trae detonantes, pero también importantes oportunidades para trabajar.

Según recordó, el gobierno del Estado inauguró el esquema “Sin violencia en contingencia” el pasado lunes 31 de agosto.

El plan piloto ofrecerá programaciones semanales hasta diciembre, con más de 100 estrategias y actividades por medio de plataformas virtuales principalmente, debido a la pandemia. El objetivo es lograr un cambio cultural desde la raíz.

La funcionaria expuso que un gobierno no puede solo y se necesita mucho la responsabilidad social.

También comentó que el gobernador Mauricio Vila Dosal está muy consciente de esta situación y por no ser indiferentes nace este programa dirigido a prevenir la violencia en las familias y todos sus integrantes.

María Fritz subrayó que la importancia de este programa es la oportunidad que tienen para “deseducar” en la violencia y a reeducar en la tolerancia, mitigar todas esas emociones negativas que sienten las personas.

Estamos viviendo una situación que no esperábamos, para la que no estamos preparadas, dijo. Dentro de esta situación que no esperábamos hay una realidad que es un problema social, incluso estructural, que es la violencia. Es una dolorosa realidad que es hasta cultural en muchas situaciones sociales y familiares.

A su decir, en el gobierno le apuestan a la prevención “porque este cambio cultural tiene que iniciar desde la raíz”, desde niños y adolescentes.

Se ha trabajado en iniciativas para tener penas más severas contra feminicidas, abusadores de menores, agresores, contra la violencia en el hogar, para que sean delitos graves, pero han visto que esto no ha tenido los resultados que quisieran, comentó.

María Fritz recordó que el lugar permanente de un ser humano es la familia, y la cárcel es lugar temporal, por lo cual la prevención es el modo de trabajar de las personas a partir de sus primeros años de vida.

Por otro lado, lamentó que la violencia se siga viendo como algo natural en la familia y que por eso no sea denunciada ni las víctimas busquen ayuda.

El objetivo es cambiar esta cultura de la denuncia y visibilizar las instituciones a donde pueden acudir.

La secretaria indicó que en esta materia se ha avanzado, ya que antes el tema de la violencia familiar era tabú.

Verán si el siguiente año “Sin violencia en contingencia” pueda continuar o convertirse en una política pública porque la prevención es una actividad permanente, adelantó.

Por último, expuso que esperan que este proyecto del gobernador, de la Secretaría General de Gobierno y de la Cepredey rinda frutos positivos porque le han puesto ganas, conocimiento y voluntad. Confían en que la sociedad lo reciba porque es la parte más importante.

Joana Briceño Ascencio, directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey), explicó que están haciendo un trabajo interinstitucional para dirigir las actividades del programa y mejorar las condiciones de la población más vulnerable: niños, adolescentes, personas que están bajo cuidado, con discapacidad y adultos mayores.

La directora del Cepredey destacó que el programa incluyó lanzamiento de la primera evaluación de violencia digital.

Cada domingo se publicará el programa en yucatan.gob.mx/sinviolencia, con actividades gratuitas como concursos, convocatorias, culturales, pláticas, talleres, entre otras.— Claudia Sierra Medina

“Sin violencia en contingencia”

Comentarios de Joana Briceño Ascencio, directora del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey), sobre el programa.

Actividades

La funcionaria expuso que el corazón de este esquema es promover un cambio cultural y que se pueda, mediante la prevención, desaprender conductas violentas y reaprender formas de convivir. Buscan enseñar a las familias desde una visión constructiva, positiva y con ejemplos.

Evento virtual

El programa incluirá hoy viernes la primera sesión del taller “Educar sin lastimar”, a las seis de la tarde mediante la plataforma Zoom, por lo que es necesario registrarse.

Contacto

Más información de las actividades o para solicitar ayuda en caso de violencia, puede comunicarse a los teléfonos 9991-95-22-89 y 9999-53-82-65.