Cambios en Progreso

Pendientes aún en agua potable, limpieza y calles

El alcalde hace un balance positivo del primer año de su administración

Progreso ha dependido toda su vida de la pesca, pero ahora ese sector cada vez está más complicado y las familias sufren las consecuencias; por eso ahora se está dando mayor impulso a la infraestructura para fortalecer la industria turística, señala el alcalde Julián Zacarías Curi.

A punto de cumplir un año al frente de la Comuna porteña, el funcionario, quien fue postulado por el PAN, hace un balance del trabajo realizado —“con el apoyo de gente que ama Progreso”—, habla de avances en servicios como el abasto de agua potable y la recolección de basura, pero también reconoce que todavía hay muchos pendientes en el puerto, como la necesidad de reparar las calles y de habilitar estacionamientos para el creciente número de visitantes.

Estamos trabajando para que el puerto tenga la mejor versión de toda su historia, dice en entrevista. Levantamos a la ciudad de la ruina financiera que dejó la anterior administración municipal, transformamos el malecón internacional en un sitio más atractivo y estamos gestionando recursos públicos que se invertirán este año y el próximo en el mejoramiento urbano para convertir a Progreso en un polo turístico como otros destinos importantes de México.

El primer alcalde panista del puerto rendirá su primer informe hoy viernes, a las 7 de la noche, frente al Palacio Municipal.

El edil destaca el apoyo del gobierno del estado, que dotará a Progreso de un parque vehicular para que el puerto tenga su propio sistema de recolección de basura; una inversión de casi $60 millones para el remozamiento de la Casa de la Cultura e intervención en cinco calles del centro, y los $500 millones que ya autorizó el gobierno federal para 2020.

Zacarías Curi también subraya la solidaridad del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, para solucionar temporalmente el problema de la basura porque autorizó que Servi-Limpia recolecte los residuos sólidos del puerto y los traslade al Relleno Sanitario de la capital yucateca.

Respecto al abasto de agua potable, un problema que afecta a los habitantes y turistas que van a Progreso, comenta que ante las quejas de los usuarios por la escasez del líquido, el Ayuntamiento realizó un diagnóstico de fondo y descubrió que muchas casas tenían tomas clandestinas con tuberías de 3 y 4 pulgadas y hasta bombas para jalar el chorro de agua.

Eso ocasionaba que muchas familias no recibieran el líquido y que en las temporadas vacacionales colapsara el servicio, apunta. El problema está en vías de solución y ya se cuenta con $20 millones que se ejercerán en diciembre próximo para la compra de modernas bombas extractoras de agua que sustituirán a las actuales, que tienen más de 40 años de antigüedad. Con este cambio, considera, bajará el consumo de electricidad porque el pago de la energía está ahogando financieramente al municipio.

En relación con la falta de estacionamientos en el puerto para los miles de visitantes, revela que la Administración Portuaria Integral (API) tiene un proyecto para construir un estacionamiento vertical de varios pisos y por ahora están en la definición de cuántos niveles tendría para no afectar la imagen de la ciudad.

¿Cómo recibió Progreso?, se le pregunta.

“Cuando asumí el cargo hace un año no era una sorpresa para nadie que el municipio había colapsado”, responde. “Faltaban servicios públicos, agua, seguridad, había deudas, las finanzas no eran sanas, había contratos raros en temas de luminarias, había mucha desorganización y un personal que estaba en letargo laboral.

“No fue fácil el arranque de mi administración —continúa—. Los vehículos de servicios públicos no servían y no había forma de atender la ciudad sin ellos, la policía tenía siete unidades en mal estado y solo cinco medio funcionaban. Era una situación crítica, no había dinero ni para los sueldos, ni aguinaldos, ni para la toma de protesta, ni para el evento del 15 de septiembre.

“Sin embargo —añade el alcalde—, desde el primer día nos pusimos a trabajar; recurrí a empresarios que aman al puerto, que quieren verlo bonito y la gestión empezó a rendir frutos porque empezó la solidaridad. Unos daban algún vehículo, algunas piezas mecánicas para reparar los vehículos averiados, daban césped, pintura, y poco a poco la maquinaria municipal parada empezó a funcionar.

“Hoy estoy muy contento con los resultados porque fue una recuperación muy rápida, de mucho esfuerzo, de mucha gestión, de muchas reuniones y ahora se ve reflejado en las calles, en la seguridad porque tenemos más unidades, el puerto luce más limpio, con más servicios, con directores comprometidos en sus diferentes responsabilidades para que Progreso brille.

“Somos 1,400 empleados y reconocemos su esfuerzo para darle atención a la ciudad, porque mientras los habitantes duermen, ellos dan mantenimiento a las unidades, barren las calles, recolectan la basura para que cuando amanezca tengamos un puerto de primera”, indica el alcalde progreseño.

También recuerda que su primer gran reto fue la organización de su primer carnaval a unos meses de asumir el cargo. “No tenía idea de cómo se organiza ni cuánta gente asistiría, pero con todo el ánimo y el trabajo en equipo el carnaval fue de primera, seguro y con ganancias que se invirtieron en el malecón internacional”.

Además, dice, ya se recuperaron 30 de 76 parques públicos que no funcionaban, se construyó el muelle de Chuburná para que los cuatro muelles, el de Chelem, Chicxulub, Progreso y Chuburná, sean un atractivo más que lleve visitantes y generen derrama económica.

Esa misma política, anticipa, se aplicará en las comisarías de Paraíso, San Ignacio y Flamboyanes, donde la dirección de Obras Públicas consultará con las comunidades para que acuerden qué tipo de obra emblemática desean para esos lugares.

El programa “Cero Baches” tiene un avance del 80%. Comenta que le hubiese gustado terminar el 100% en este su primer año, pero la ciudad tiene muchos pendientes. Sin embargo, ofreció que lo concluirá y también rescatará todos los parques porque quiere que sean espacios dignos para las familias y para que generen comunidad que tanta falta hace.

Zacarías Curi recalca que su mayor acierto, que le ha valido el reconocimiento del gobernador Mauricio Vila, fue transformar el malecón internacional que estuvo abandonado, era nido de borrachos y delincuentes, era una zona peligrosa.

Hoy, recalca, es un espacio de sana convivencia, seguro, bien iluminado, con actividades culturales que se crearon, con 25 atractivos en ese tramo y que ya es un lugar digno de presumir y muy concurrido porque en un solo día lo visitaron 19,000 personas.

“Quedó espectacular y esa parte del malecón genera una derrama económica importante para los que decidieron invertir en esa zona”, señala. Son cinco restaurantes con menús diferentes, ninguno compite entre sí.

“Teníamos que hacer algo diferente en Progreso, no podíamos hacer lo mismo que hicieron todas las administraciones anteriores que esperaban que llegara alguna inversión. En mi caso me gusta salir a gestionar el apoyo, me gusta involucrar a la sociedad civil, a las empresas socialmente responsables y con la suma de todos estamos sacando adelante al puerto”.

El primer edil anticipa que se prepara para ejercer de la mejor manera los $500 millones que aportará el gobierno federal y para ello el 3 de septiembre viajará con el gobernador Vila Dosal a Ciudad de México para la firma de un convenio de colaboración con la UNAM y con la Sedatu para la revisión de las bases de operación de ese recurso, que ofreció el presidente de la República, y planear las diferentes mejoras para el municipio.

Respecto a las inversiones privadas en infraestructura turística, señala que recientemente se inauguró un restaurante en el malecón porteño, está en construcción un nuevo hotel y pronto se iniciará la edificación de la plaza comercial Puerta del Mar, que tendrá varios restaurantes en el malecón tradicional.

Otras inversiones que comenta son la construcción de un club de playa para el malecón tradicional y el internacional y un Sendero Jurásico, donde contarán la historia de la extinción de los dinosaurios y la caída del meteorito en Chicxulub.

Rescate

Otro proyecto en puerta es el rescate del hotel abandonado Yucalpetén, que está junto a la escuela Cetmar, donde habrá una importante inversión porque será un hotel y una marina.

¿Cómo percibe el ciudadano su trabajo de un año?, se la pregunta.

“Realmente veo a una ciudadanía contenta —indica—. Me gusta salir y tener contacto directo con la gente, te reconoce lo que haces bien y te dice lo que no está bien. En el pedir está el dar, el decir las cosas en forma propositiva se entiende y procuras atenderlo. Yo solo hago caso a lo que dice directo la gente, no lo que comentan en las redes sociales y los portales informativos anónimos”.

¿Qué le falta a Progreso para que sea una ciudad turística de clase mundial?, fue otra pregunta.

“Definitivamente infraestructura, es lo que estamos gestionando y pienso que en este sexenio del gobernador Vila van a suceder cosas muy buenas para el puerto”, considera. “Trabajamos para dejar un legado de Progreso porque el puerto es la puerta del Mundo Maya para la gente que viene por barco”.— Joaquín Chan C.