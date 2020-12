Camión golpea tricimoto en la carretera Mérida-Umán: un lesionado

Un camión de carga golpeó una tricimoto en la carretera Mérida-Umán (Foto de Gabriel Chan) Un camión de carga golpeó una tricimoto en la carretera Mérida-Umán (Foto de Gabriel Chan) Un camión de carga golpeó una tricimoto en la carretera Mérida-Umán (Foto de Gabriel Chan) ❮ ❯

Un camión de carga golpeó una tricimoto en la carretera Mérida-Umán dejando como saldo una persona lesionada y daños materiales.

El lesionado explicó que manejaba su tricimoto, cargada con golosinas y frituras, con dirección a Mérida cuando a la altura de una fábrica de galletas se percató de un camión que realizaba una maniobra para retornar incorporándose la vía o por donde estaba el motociclista.

"Él dice que no me vio, pero sí me vio. Cuando salió del retorno golpeó la moto", afirmó.

Sale disparada varios metros

Su tricimoto salió disparada varios metros y terminó volcado, mientras que el conductor sufrió un fuerte golpe en el hombro derecho y se quejaba de mucho dolor.

Al sitio del accidente llegaron policías de Umán, quienes tomaron conocimiento del caso y solicitaron apoyo de paramédicos de la SSP para la valoración del motociclista.

Al lugar también llegó un perito de tránsito quien deslindaría las responsabilidades.

Se averiguó que los involucrados llegarían a un acuerdo de pago de daños por medio de las aseguradoras.