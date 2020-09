Camiones con asientos llenos, entre los cambios al transporte en Yucatán

MÉRIDA.- A partir del próximo 13 de septiembre, se permitirá que los usuarios de transporte público viajen sentados en todas las bancas, con barreras físicas entre los asientos para reducir las posibilidades de contagio, y ya no se permitirá que los pasajeros viajen parados en los pasillos, informó el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), Aref Karam Espósitos.

Estas nuevas disposiciones incluyen la instalación de cortinas de plástico translúcidas entre los asientos para evitar el contacto entre quienes viajen sentados y, con ello, el riesgo de contagios, de igual manera ya no se permitirá que los camiones lleven pasajeros de pie en los pasillos y se mantendrán las disposiciones sugeridas por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), tales como el uso obligatorio de cubrebocas para los guiadores y usuarios.

“Desde que inició la contingencia, se dispusieron protocolos respecto al funcionamiento del transporte público donde se estableció una ocupación máxima de pasajeros que permitía que la gente viajara sentada en las ventanillas de ambos lados, así como gente parada en los pasillos y de esa forma se han mantenido vigentes los protocolos sugeridos de la SSY en materia de transporte.

Sin embargo, a partir del día 13 se permitirá que viajen sentados en todas las bancas con las barreras físicas entre los asientos para reducir las posibilidades de contagio y ya no se permitirá que los pasajeros viajen parados en los pasillos”, explicó el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), Aref Karam Espósitos.

Áreas de ascenso y descenso por separado

En este sentido, el director del IMDUT detalló también que la reubicación de las zonas de ascenso y descenso de los camiones también incluyen modificaciones con el fin de evitar aglomeraciones, agilizar el abordaje a los autobuses y proteger la salud de los pasajeros.

Cabe recordar que, con el Plan de Mejora de Movilidad, se separan las áreas de ascenso y descenso, con unas calles de distancia, a fin de evitar que los pasajeros suban y bajen en el mismo sitio; se seleccionaron aceras más anchas y que no estén cerca de grandes comercios para evitar que los usuarios queden al paso de los clientes. Se asignó un número a cada ruta para facilitar la ubicación de su nuevo paradero.

“Con la reubicación de las nuevas zonas de ascenso y descenso, antes conocidas como paraderos, nos permitirá evitar esa convergencia de usuarios y las aglomeraciones generadas por la espera de los autobuses y por el comercio en sí.

"Una de las grandes modificaciones es que los camiones no permanecerán en los sitios asignados, como lo hacían previamente, es decir, no harán paraderos sino serán únicamente zonas de ascenso y descenso. Los camiones llegarán para hacer descender a la gente y harán un breve corte de circuito para no meterse al centro y de salida, recolectarán a la gente que requiera moverse en las rutas de transporte”, enfatizó Karam Espósitos.

En ese marco, Karam Espósitos informó que se continúan realizando las labores de señalización de las nuevas áreas de ascenso y descenso de las diferentes rutas del transporte público.