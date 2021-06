Camioneta de la Fiscalía se estrella contra una casa en la Bojórquez

MÉRIDA.- Esta noche una camioneta de la Fiscalía se estrelló contra fachada de una casa y los cacharros que juntaron vecinos del la colonia Bojórquez.

De acuerdo a lo averiguado la camioneta tipo Van de la Fiscalía transitaba de poniente a oriente sobre la calle 61-A de la colonia Bojórquez y al llegar al cruce con 104, un automóvil tipo Attitude cuyo conductor se pasó el alto de disco la chocó.

Por el impacto el conductor de la Van, quien llevaba puesto un chaleco de la PEI, perdió el control del volante y la Van se proyectó contra los cacharros que los vecinos juntaron y contra la fachada de una casa.

En la camioneta iban varios elementos de la PEI, a los que paramédicos de la SSP valoraron más tarde. No hubo lesionados de gravedad, sólo policontundidos. La pareja que iba en el automóvil particular no tuvo lesiones.

Los conductores recurrieron a sus aseguradoras para el pago de daños.- AIM