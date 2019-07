“Campaña de mentiras” de Ivonne

Pronostican que perderá en la contienda priista

Lorena Piñón Rivera, candidata a la presidencia nacional del PRI, manifestó que su oponente yucateca Ivonne Ortega Pacheco perderá la elección interna porque basa su campaña en mentiras, en el uso excesivo de dinero y carece de propuestas que saquen de la crisis política al partido.

Etiquetó a la exgobernadora yucateca como integrante y representante en este proceso electivo del grupo político al que ella llama Cártel de Dinosaurios y de la nomenclatura priista y pronosticó que al final de la contienda Ivonne Ortega saldrá del PRI porque quedará en el último lugar y se dará cuenta del rechazo de los priistas al grupo de representa.

Entrevistada ayer por teléfono durante su estadía en Cancún, donde participó en una reunión con afiliados de la CNOP, la abogada veracruzana, de 35 años de edad, quien regresó a la contienda priista el 10 de julio pasado por una sentencia del Trife contra su expulsión por representar al PAN en una elección constitucional, manifestó que la expulsión momentánea del PRI fue una maniobra mañosa de Ivonne Ortega con el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles, porque ambos pertenecen a la nomenclatura priista y la intención fue que no siguiera.

La entrevistada interpuso dos denuncias contra la exgobernadora por actos anticipados de campaña “porque todo el tiempo está en campaña”, y por rebasar el tope de gasto “porque ella gasta grandes sumas de dinero” que le suministran el Cártel de Dinosaurios y la nomenclatura.

“A gente mañosa y mentirosa como ella es lo que ya no queremos en el PRI”, afirmó. “Ella era la única beneficiada si desechaban las denuncias que puse contra ella, ahora, si no sale por el castigo que le pondrán por el órgano priista, lo hará la justicia electoral federal porque si la Comisión Nacional de Justicia Partidaria la exonera, recurriré al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que me hizo justicia”, indicó.

Dijo que regresa a la campaña con 12 días perdidos, pero está confiada de que la militancia valore a los candidatos y no se deje engañar por los políticos dinosáuricos. “Digo que Elías Calles es su cómplice porque a César Duarte tardaron dos años en expulsarlo y a mí en apenas 15 horas. Fue una injusticia que gracias a la autoridad electoral federal se corrigió”, dijo.

La política veracruzana señaló que los jóvenes como ella deben de participar más en el PRI y asumir los cargos de la cúpula para innovar al partido y que sea competitivo.— Joaquín Chan Caamal

PRI Contienda

Más de las declaraciones de Lorena Piñón, aspirante a la presidencial nacional del PRI.

Cambio

Para ella ya es momento del cambio generacional, de imagen y en la toma de decisiones en el PRI.

La cúpula

“Nos lastima y hiere a los jóvenes y a la militancia lo que hace la cúpula actual, vamos a luchar para cambiar al partido”, señaló. “La señora (Ortega Pacheco) está acostumbrada a mentir y a estar detrás del poder, pero ya está planchando su salida porque quedará en el último lugar”.