Campesinos en Temozón crean parque ecológico

Oportunidad turística

Sí es posible emprender y hacer lo posible para competir con las grandes empresas, comenta Mario Tuz May, un indígena bilingüe hablante de maya y español.

Mario y otros ejidatarios del municipio de Temozón, una pequeña localidad a 12 kilómetros en el nor-oriente de Valladolid, vieron hace casi 20 años una oportunidad de negocio turístico al radicar cerca de la zona arqueológica Ek Balam.

En aquel entonces la comunidad indígena obtenía muy pocos beneficios de ese centro arqueológico, aunado a que había preocupación por lo incierto que resultaba la siembra temporal de maíz, la principal actividad de la región.

“Vimos que con el cambio climático no es segura la cosecha de cada año. Si no llegaba la lluvia y no había una buena temporada, a veces no había maíz en la tierra del campo”, cuenta a la agencia de noticias Notimex.

Ese momento obligó a Mario y sus allegados a organizarse para conformar una cooperativa porque encontraron en el turismo un complemento a sus actividades laborales, y decidieron darle forma al parque ecoturístico Uh Najil Ek Balam (La casa del Jaguar).

El lugar lleva consigo el nombre de Ek Balam (Estrella Jaguar), una ciudad que tuvo su máximo desarrollo en los períodos Clásico tardío y terminal.

Pero la intención no solo era la de tener una fuente de recursos económicos, sino también ofrecer una oportunidad de empleo a quienes migran a Cancún u otros lugares para conseguir una mejor calidad de vida, apunta.

El centro turístico forma hoy parte de las 186 empresas integradas en la Federación Indígena Empresarial y de Comunidades Locales de México, dirigida por Cecilio Solís desde hace más de cuatro años.

Las compañías se localizan en por lo menos 22 estados de la República, pertenecen a 33 pueblos indígenas diferentes y dan empleo a más de 3,000 personas en los rubros de transporte, artesanías, servicios turísticos, productos agropecuarios y del bosque, joyería, textiles y otros.

Para Mario, de 47 años, mantener viva la lengua maya le da un gran valor como emprendedor porque “es nuestra tarjeta de presentación” para los turistas nacionales y extranjeros que arriban a Temozón, y le hace frente al riesgo que la podría llevar a desaparecer”.

“Tiene un valor muy importante para nuestra comunidad maya y nos permite compartir nuestra cultura, tradiciones y comida. Todo es un engranaje que se está haciendo parte de nuestra actividad”, acentúa.

Recorridos

Ese grupo ha puesto en marcha una serie de tours para exponer a quienes llevan la riqueza que guarda la cultura maya, desde su origen, la milpa tradicional, hasta cómo hacen tortillas a mano y los bordados.

Mario aprendió en casa y desde muy pequeño la lengua maya, en la actualidad no solo la comparte a niños y jóvenes, sino que también aprenden inglés y francés para atraer una mayor cantidad de visitantes y comunicarse mejor con quienes llegan del exterior.

“El camino ya recorrido también nos remarca el gran aprender de nuestro andar, pero todavía podemos mejorar más. Necesitamos actualizarnos para competir con las grandes empresas, pero también ofrecer un servicio de mayor calidad”, añade.

En México 25 millones 694 mil 928 personas se reconocen como indígenas y, de ellas, 7.4 millones son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas del país, según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

El maya es la segunda lengua más hablada en el territorio mexicano, al contar con 859 mil 607 personas, solo después del náhuatl, que suma un millón 725 mil 620 hablantes.