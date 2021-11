Canacintra advierte perjuicios en Yucatán por la reforma eléctrica

Oscuro futuro para Yucatán

Para hablar de la contrarreforma y sus afectaciones México y a Yucatán, se requiere hacer un análisis desde distintos ángulos.

El primero y más importante, es entender la situación del sistema de energía eléctrica de la Península de Yucatán .

La demanda actual de la Península es cercana a los 2.300 MW, esta capacidad es apenas cubierta con la energía que llega en líneas de transmisión del sistema eléctrico nacional (estas líneas tienen una capacidad topada de 1.240 MW) y la generación local que es de 1.200 MW (800 MW productores privados y 400 MW CFE).

Lo anterior demuestra que a penas se cubre la demanda eléctrica peninsular actual, sin embargo, la demanda crece en la península de Yucatán en un 8% anual, muy por encima de la media nacional que es de un 3%. Esto implica que la Península de Yucatán demandará electricidad por encima de su capacidad de suministro eléctrico muy pronto, 200 MW de capacidad instalada adicional para 2022 para ser exactos, lo que traerá como consecuencia acciones remediales, mejor conocidas como apagones.

APAGONES

De acuerdo con lo anterior, se tiene claro que inclusive en las condiciones actuales y suponiendo que la contrarreforma no existiese, es muy difícil garantizar el suministro eléctrico para la Península en virtud de no haber recibido inversión pública en nueva generación y haberse desincentivado la inversión de particulares desde el inicio de la actual administración federal. Es así como se estima que el próximo año ya no nos daría nuestra capacidad eléctrica para mantener la Península “prendida” de manera constante.

Ahora bien, suponiendo que la contrarreforma fuese una realidad, este escenario se estaría adelantando y agravando al sacar mas de 800 MW de generación local del Sistema Eléctrico Peninsular, generándose así una oscura realidad para la península de Yucatán.

Los cortes de energía programados y los apagones se convertirían en algo habitual para todos los que vivimos en la Península, y no solo eso, si no que habrían llegado para quedarse.

CONTRARREFORMA

La razón por la que nos condenarán a los apagones es que la contrarreforma estipula la cancelación de los permisos de generación y los contratos de interconexión, lo que afecta a las empresas, industrias y población en general, teniendo el sector económico únicamente la posibilidad de adquirir energía de la Comisión Federal de Electricidad, lo que significa que nos quedaremos sin opciones mas que la insuficiente capacidad generadora de la CFE.

Es decir, dejaríamos de utilizar una capacidad de generación privada de entre 800 a 1000 MW al entrar en vigor los cambios, por lo que la contrarreforma eléctrica aceleraría los apagones casi de manera inmediata.

Tenemos frente a nosotros como mexicanos, uno de los mas grandes retos de nuestra historia: Modernizar la infraestructura eléctrica para continuar con la transición energética o hacernos a la idea como ciudadanos, que los cortes de energía programados y apagones se convertirán en nuestra diaria realidad.

La CFE no tiene capacidad para cubrir la demanda actual. México necesita de la generación de energía eléctrica privada para poder subsanar la falta de inversión en infraestructura durante las décadas pasadas. No hay KW/Hr más caro que el que no se tiene.

Las autoridades federales en materia eléctrica han dicho que los privados continuarán con hasta el 46% de la generación eléctrica del país, sin embargo, el texto de la iniciativa de reforma constitucional explícitamente dicta la cancelación de todos los permisos de generación privados , lo que les impediría de manera inmediata a la entrada en vigor de la ley seguir generando electricidad. Es decir, no hay congruencia entre el mensaje de las autoridades federales en materia eléctrica y el contenido textual plasmado en la iniciativa de reforma eléctrica.

PERJUICIOS ECONÓMICOS

Para las empresas e industrias medianas y grandes, que sólo podrán adquirir energía a través de la CFE, el perjuicio será tener tarifas eléctricas hasta un 77% en promedio más altas de las que hoy ofrece el mercado eléctrico mayorista.

Al elevarse los costos de generación nos esperan dos panoramas: una tarifa eléctrica más cara, o bien una tarifa eléctrica con mayores subsidios (que estaríamos pagando con nuestros impuestos por lo tanto sería un falso ahorro) lo cual a su vez restaría recursos que bien se pudieran aplicar a otros proyectos estratégicos en beneficio de la población más necesitada.

Para los bolsillos de los mexicanos, el perjuicio será: en primer lugar, un proceso inflacionario en los precios de bienes y servicios que consumen los hogares, pues el encarecimiento de la energía impactará en el costo de producción lo cual a su vez impactará en el costo final de dichos productos, y esto terminará afectando de manera negativa en los bolsillos de las familias que tendrán que adquirir estos productos a un precio superior al actual. En segundo lugar, más y más millones de pesos se tendrán que utilizar para producir energía eléctrica, tomando en cuenta que los costos de generación de la CFE son de entre 2 mil y 8 mil pesos por MW/Hr mientras que los privados tienen costos de entre 400 y 1,200 pesos por el mismo MW/hr.

Esa diferencia se tendría que cubrir de alguna manera, y la manera en la que se cubre es con nuestros impuestos, dejando de esta manera de invertir ese dinero en temas como la salud y seguridad de los mexicanos. Sin duda, con esta reforma: perdemos todos.

Para cumplir con la promesa de mantener las tarifas eléctricas tendrán que subsidiar dicha tarifa con dinero de nuestros impuestos en caso de aprobarse esta contrarreforma.

Estaremos como país incumpliendo con tratados internacionales y contratos firmados, lo que significará enormes multas que habremos de pagar también entre todos los mexicanos.

Además de continuar el mercado de los combustibles fósiles al alza, no habrá dinero suficiente para subsidiar la energía eléctrica lo cual también pondrá en peligro los proyectos mas importantes de esta administración federal, tales como el Tren Maya.

Al eliminar los Certificados de Energía Limpia desaparecerán los incentivos para seguir desarrollando nuevas centrales eléctricas limpias en nuestro país.

Hace unos días la Secretaría de Fomento Económico y del trabajo en Yucatán, informó a las distintas cámaras productivas que más y más empresas internacionales interesadas en instalarse Yucatán han solicitado acceso a energía renovable, pues sus mandatos corporativos así lo exigen. Por ello hemos visto el impulso que a estas tecnologías ha dado el Gobierno del Estado, sin embargo, de aprobarse la Reforma, ésta pondría a Yucatán y a México en una posición de desventaja al momento de competir con el resto del mundo por inversiones que generen empleo y bienestar para todos los mexicanos.

Cabe mencionar igual que de cara a las exportaciones, muchos de los más importantes países receptores de estas ya se enfilan a normar un contenido mínimo de uso de energía renovable en los procesos productivos, por lo que para proteger nuestra planta productiva como país, el camino son las energías renovables, lo contrario a lo que esta iniciativa pretende hacer.

La desaparición de la competencia por la existencia de un monopolio alejará de México a todos aquellos inversionistas que hoy están construyendo grandes complejos de energía limpia. Sin competencia, la CFE no tendría ningún interés en tratar bien a sus clientes, tampoco de modernizarse y mucho menos de bajar el precio de la Luz.

Los monopolios tienen asegurados a todos sus clientes, no necesitan hacer nada para ganar más mercado, estaremos obligados los mexicanos a consumir energía eléctrica cara y sucia todos los días.

PERJUICIOS AMBIENTALES

Con la reforma constitucional, los generadores privados de energía que actualmente están funcionando en Yucatán suspenderán las acciones actuales de creación y mantenimiento de nuevos corredores ambientales, de reforestación, de monitoreo de flora y fauna, de protección del agua, de conservación de suelos, entre otras que significan hoy una inversión ambiental al año de mas de 20 millones de pesos para el Estado. Al cerrar la puerta a los proyectos privados, tanto en operación como a los que están en desarrollo, se perdería una inversión en favor del medio ambiente en Yucatán de casi 200 millones de pesos para los años que vienen.

Los proyectos en operación hoy en día en Yucatán, evitan la emisión de 570 mil toneladas de CO2 al año, por que es energía que ya no tiene que generar CFE de manera sucia, esto equivale a lo que contaminan 395 mil coches en el mismo período.

Si los proyectos en desarrollo se terminan y se agregan a los que hoy están en operación, se evitarían emisiones de CO2 superiores a los 5.6 millones de toneladas al año en Yucatán, equivalente a 3.5 millones de autos, que es más del doble de todos los vehículos que hay en la Península.

Además, al perder los Certificados de Energía Limpia, desaparecen los incentivos para alcanzar los objetivos asumidos por México en la agenda 2030 de la ONU y en el Acuerdo de París, además de faltar a nuestro compromiso como país en el combate al calentamiento global.

PERJUICIOS SOCIALES

Además de los ambientales, que desde luego también afectan a la sociedad, en Yucatán los propietarios y ejidatarios que rentan sus terrenos dejarán de percibir de las plantas actualmente operando alrededor de 44 millones de pesos al año, recursos que se quedan en Yucatán y por ende fortalecen la economía de todos.

Ahora, si los 18 proyectos renovables que están en desarrollo se construyen y operan significaría que propietarios y ejidatarios yucatecos recibirían aproximadamente 400 millones de pesos anuales, cosa que no sucedería si esta contrarreforma se aprueba. Son millones de pesos de derrama económica que ya no se quedarán en Yucatán y entre su gente.

Eso sin contar los mas de 7 mil trabajos que generaron en su construcción los proyectos que ya están operando y los cerca de 220,000 empleos directos e indirectos que se tenían estimados para los próximos 5 años solamente en proyectos de energías renovables hoy en desarrollo.

En resumen, la pérdida que la contrarreforma traería para el estado de Yucatán para los próximos 5 años es enorme:

Más de 70 mil millones de pesos en desarrollo y construcción de proyectos.

Mil 950 millones de pesos más por las rentas de tierras a propietarios y ejidatarios que ya no se darían. La región por si sola, dejaría de evitar la emisión de 5.6 millones de toneladas cada año de CO2 a la atmósfera, dejando de contribuir de manera importante al combate contra el cambio climático y el calentamiento global.

Yucatán no está en condiciones de perder más de 70 mil millones de pesos en los próximos años y el planeta tierra no se puede dar el lujo que desde la Península de Yucatán contribuyamos al calentamiento global.

Esta contrarreforma elimina la transición energética en Mexico.

El Gobierno Federal ha dicho que mientras “los empresarios pagan 2 pesos por KW/h (por comprarle a privados), las familias en sus casas pagan hasta 5 pesos por KW/h (por comprarle a CFE) y esto es injusto”. No podríamos estar mas de acuerdo. Sin embargo, creemos que la aspiración debería de ser abrir la posibilidad a que todos pagáramos 2 pesos y no que todos paguemos 5 pesos como se pretende. Por ello, sin duda, México necesita una profunda revisión del mercado de energía en el país, para arreglar cualquier falla que tenga, pero no una contrarreforma constitucional que regresara al país 40 años en el tiempo, cancelando la posibilidad de la transición energética en nuestro país.

La transición energética es hoy uno de los pilares más importantes en el esfuerzo global para evitar el calentamiento de nuestro planeta.

México no puede ignorar los compromisos que hemos pactado con el mundo para asegurar que las siguientes generaciones podrán vivir en un mundo de equilibrio con la naturaleza.

La transición energética es necesaria para garantizar que la humanidad tendrá un lugar donde vivir en los próximos años y México no puede hacer caso omiso de lo pactado.

La única manera de lograr un verdadero estado de bienestar en México es a través del progreso, y para eso necesitamos un suministro energético que sea confiable, económico, amigable con el medio ambiente y que este al alcance de todos.

No hay luz mas cara que la que no se tiene, y el medio ambiente no tiene precio.

Esta contrarreforma llevará a Yucatán a un oscuro futuro, en el cual, todos los yucatecos tendremos que pagar los platos rotos de la ineficiencia de la CFE.- Comunicado de prensa de la Canacintra