Canacintra: No van funcionando recetas del pasado

“Fracaso monumental”

En materia de economía, el gran reto para las autoridades del país es la reactivación económica con un plan bien diseñado que saque adelante a las empresas y las fuentes de empleo.

En el ámbito político, el desafío es conducir unas elecciones —que serán las más concurridas en la historia de México— con tranquilidad, orden y estabilidad social en medio de la pandemia de Covid-19.

Y en materia social, el reto principal es contener el crecimiento de la pobreza, diseñar un plan de choque para evitar que más gente vaya cayendo en condición de pobreza y que más empleos se pierdan y más empresas cierren sus puertas.

Son conceptos del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez, formulados en amplia entrevista con Grupo Megamedia, de la que ayer publicamos la primera parte.

En la vertiente social indicó que es muy importante contener la pobreza porque, “pese a lo que pudiera ser esta nostalgia de algunas personas del gobierno federal por el pasado”, la realidad es que las recetas del ayer no están funcionando bien en “un presente que es moderno”, en un país que ya cambió y en una globalización donde predomina la tecnología y hay preocupación por el cambio climático... “Estamos en otro mundo”.

El dirigente nacional consideró que la estrategia que ha seguido el gobierno federal en el combate a la pobreza es equivocada y tiene tintes clientelares.

“Lo que veo es que se encamina a resolver los problemas coyunturales o inmediatos a través de dádivas, de la entrega de dinero, pero este medio no tiene una sustentabilidad en el mediano plazo”, enfatizó. “Cuando se acabe el dinero y les dejen de dar, esas personas van a caer de nuevo a su condición de pobreza”.

“La pobreza se ataca generando educación, mejores niveles educativos, con acceso a la salud, con acceso a la vivienda, con infraestructura, con empleo... Ésa es la manera de sacar a la gente de la pobreza de manera sustentada en el largo y mediano plazos”.

A algunos sí...

Sin embargo, dijo que sí es válida la estrategia del asistencialismo en aquellas personas que están en pobreza extrema, que son más de diez millones de mexicanos.

“Esas personas requieren de un apoyo incluso para su alimentación”, apuntó. “A ellas sí hay que darles programas sociales para que suban de piso, y después darles educación, empleo, vivienda, infraestructura, salud... Creo que el camino del gobierno actual está equivocado y es clientelar”.

Sobre el papel que jugarán la pobreza y los programas asistencialistas en las elecciones de junio próximo, el ingeniero Castellanos Férez indicó que eso dependerá de la forma en que lo perciba la gente que se encuentra en esa situación.

Dejó que se murieran

“Si yo fuera una persona que en 2018 estuvo muy animada con el cambio de gobierno, pero que en el ínter hubiera perdido mi trabajo y hubiera caído a una condición de pobreza, estaría molesto con el gobierno actual porque no defendió mis fuentes de empleo y, por el contrario, las atacó, las castigó, dejó que se murieran las empresas que me daban un trabajo”, puntualizó.

“Lo más lamentable, y creo que eso tarde o temprano va a pasarle la factura al gobierno de Morena, es el hecho de que no se hizo nada, y al no hacerse nada se perdieron los empleos y se generaron 10 millones más de pobres en el país. Hubo un crecimiento de 7.7 por ciento, el más alto de toda Latinoamérica en cuanto al aumento de la pobreza, según información que recientemente publicó la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Entonces, qué triste es pasar a la historia como el presidente que más pobres generó en un año”.

Todo esto, de acuerdo con el presidente de Canacintra, muestra que en la práctica las acciones emprendidas para contener el impacto económico severo en la población fueron “un fracaso monumental”.

En relación con los efectos de la pandemia de Covid-19 en el sector industrial y en la reactivación económica, el dirigente veracruzano dijo:

—La industria cayó un 10.5 por ciento, es decir, más que la economía en su conjunto. Recordemos que el PIB en México cayó 8.5. Nos afectó el confinamiento que se tuvo entre abril y junio. Sin duda, hubo muchas empresas que no fueron consideradas esenciales y estuvieron paradas. Es el caso de la industria automotriz; en un principio no se le consideró esencial.

—La pandemia ha hecho que disminuya la demanda de productos que no son de primera necesidad. Es decir, no se cayeron alimentos, pero si uno habla con tiendas de autoservicio o departamentales se dará cuenta de que se les cayó la compra de ropa y otros enseres, igual que diversas manufacturas.

—Esto se vio exacerbado por la mortandad de empresas, que superó el millón según datos del Inegi a noviembre del año pasado.

—Es una cadena: si se mueren las empresas se despide a los trabajadores. Por eso llegamos a tener cerca de un millón 400 mil empleos perdidos. Se han recuperado algunos, pero todavía tenemos más de 750 mil que no se han recuperado.

En sentido contrario

—Si la gente no tiene ingresos por falta de trabajo se deprime la demanda, en compras y servicios. Tristemente, México no siguió el camino del resto de las economías de Latinoamérica. Y ya no hablamos de la OCDE o de otro tipo de países industrializados, sino de otros países de Latinoamérica, donde sí se dieron estímulos, prórrogas y algunas moratorias en cuanto a impuestos para evitar justamente la quiebra.

Apuesta arriesgada

—Tenemos un gobierno que prácticamente dejó que la economía se impactara y que prácticamente está dejando que crezca y se recupere de manera natural, sin intervenir.

—Está dependiendo de lo que hace Estados Unidos. Le apuestan a que si Estados Unidos crece, porque allí sí están metiendo mucho dinero en estímulos, esto jale a las exportaciones de México... Creo que es una apuesta arriesgada.

—En cuanto a los empleos, se han recuperado más de 650 mil. Y estamos hablando de la formalidad. Permanecen sin recuperarse 750,000.

—Aquellos que se han recuperado son empleos con menos percepciones. En algunos casos cerca del 40 por ciento de estos trabajos son eventuales.

—Otro dato relevante es que permanecen seis millones de personas en la informalidad sin tener un sustento seguro. Eso es algo muy delicado.

Plan de corto plazo

Al hablar del manejo de la pandemia indicó que la política de dividir actividades de empresas esenciales y no esenciales está planeada para un horizonte de corto plazo, porque es impensable que una empresa pueda estar parada uno o dos años sin que quiebre. “Eso no es lógico, no es viable”, señaló.

El entrevistado añadió que Canacintra ha insistido mucho en que se cambie el esquema y en vez de pensar en empresas esenciales se hable de empresas y espacios seguros, donde haya un buen manejo de riesgos.— ÁNGEL NOH ESTRADA

Covid-19 Otro esquema

Más que empresas esenciales, Canacintra dice que se busca promover espacios seguros.

Control de riesgos

Y explica: las industrias alimenticia, química y farmacéutica están muy habituadas a tener un control de riesgos por los productos que manejan o por las consecuencias que puede haber en los usuarios. Lo que buscamos es trasladar eso a la condición de pandemia para que podamos reducir el riesgo de contagio por el virus.

Las diferencias

Es decir, prosigue, si se puede viajar en avión durante varias horas sin la sana distancia, ¿por qué no se puede ir a comprar a la tlapalería? ¡Hay que manejar el riesgo! Los aviones tienen filtros de ultra alta eficiencia, que filtran 99% de los agentes biológicos infecciosos; los pasajeros están con el cubrebocas, reciben gel (para las manos), no se te permite ponerte de pie y la disposición de las filas es diferente a lo que se hacía cuando no había pandemia. Todo eso es manejo de riesgo. Lo que nosotros estamos diciendo es: vamos a hacerlo en las empresas para defender a éstas y los trabajos de nuestra gente.

En las fiestas

El líder nacional de la Cámara dice que está comprobado que los contagios no se están presentando en las empresas. “Las empresas invertimos en túneles, en sanitizantes y en tapetes, hacemos pruebas a nuestros trabajadores y el uso de cubrebocas es generalizado y obligatorio. ¿Dónde están los contagios? En las fiestas o en las convivencias...