Canaco Mérida firma convenios que impulsan la exportación a EE.UU.

MÉRIDA.- Empresarios de la Canaco Mérida aumentan sus posibilidades de exportación a Miami, Florida, con la firma de tres convenios de colaboración que facilitarán la entrada de productos yucatecos a esa región de Estados Unidos y otras latitudes de América Latina, se informa en un comunicado.

De acuerdo con el documento, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Mérida, Michelle Salum Francis, destacó la oportunidad que representan esos convenios para el crecimiento exportador de Yucatán.



Puente para el comercio

Se abre un puente para el comercio con países de Latinoamérica, para enviar prendas de vestir, zapatos, muebles, agroindustria, botanas, piñatas y salsas, entre otros, precisa.

La Canaco Mérida, resaltó, fue la única de México que participó en el Congreso Hemisférico de las Cámaras de Comercio Latinas, lo que permitió colocar los cimientos para empezar a construir una comunicación directa, que permita a los empresarios yucatecos llegar a otros mercados, donde sus productos sean demandados y valorados.

Intercambio de catálogos de mercancías

Entre los convenios se realizó un intercambio de catálogos de mercancías para que conozcan la oferta exportable que tiene el Estado, a fin de asegurar su comercialización.

El líder empresarial indicó que los convenios firmados facilitarán la capacitación en cuanto a presentación, forma de envío y las leyes aduanales para cumplir los requisitos de exportación.

Capacitación en diversas áreas

La Canaco Mérida, precisó, en el marco del Congreso Hemisférico de las Cámaras de Comercio Latinas también signó acuerdos con la Universidad de Miami, la Greater Miami Chamber of Commerce y con la Latin Chamber of Commerce of the United States (Camacol), para impulsar la capacitación de sus afiliados en diferentes áreas.

Por su parte, el vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara, Javier Villanueva Pérez Abreu, subrayó que estos convenios despiertan el interés de los comerciantes de Estados Unidos por importar productos yucatecos, sobre todo considerando que las leyes aduaneras están en constante cambios lo que dificulta muchas veces esa labor.

Carol Kolotz Fisher puntualizó que es importante cuidar bien esos convenios, pues son la garantía para el futuro de los empresarios locales, dadas las condiciones económicas de México.