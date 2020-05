Canacome: Varios negocios no reabrirán y hay mucho despido

Michel Salum Francis, presidente de la Canacome, considera que todas las actividades que generen empleos son importantes. “En nuestro caso el comercio, los servicios y el turismo aportan el 69% del PIB del Estado y generan 682 mil empleos, urge la inmediata reactivación económica apelando a la responsabilidad de la gente, de los empresarios y saber que el cuidado tiene que ser durante los próximos meses hasta que haya una vacuna o cura”.

El líder de los comerciantes subraya que las empresas ya no pueden seguir aguantando más tiempo cerradas, ya hubo demasiados despidos e incluso varias de ellas no volverán a abrir. “Se han agotado las reservas para operar y estamos muy preocupados porque es el sustento de muchas familias yucatecas”.

Los riesgos en la reanudación de actividades, en su opinión, es que la gente no entienda que aún sigue la pandemia y que no por reactivar no habrá más contagios… “Vamos a tener que aprender a convivir con este virus por muchos meses más, solo cuidándonos, con las medidas de sana distancia e higiene, podremos mantener controlados los contagios”.

Definitivamente las personas vulnerables tendrán que permanecer en cuarentena y cuidarse de manera especial —agrega—. Lo peor sería que se saturen los hospitales porque sería muy lamentable tener que mandar a la gente grave a sus casas a morir. Ojalá la gente se cuide y no haya un rebrote y tengamos que cerrar todo de nuevo porque ni la economía del Estado ni de las familias podría soportarlo.