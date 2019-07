Cancela excesiva factura

Se resuelve el alto cobro de la CFE a una septuagenaria

Luego de darse a conocer el excesivo cobro de energía a la señora Casiana Poot Pech, de 75 años de edad y vecina de la comisaría umanense de Poxilá, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) canceló la factura.

Como el Diario informó en su momento, el cobro llegó a 8,031 pesos cuando en bimestres anteriores la mujer pagaba entre 200 y 300 pesos. Según un ingeniero de la comisión, el problema se debió a fallos en el medidor.

Lo anterior lo dio a conocer en rueda de prensa la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Yucatán, Sisely Burgos Cano.

La funcionaria visitó a la mujer en su casa, y constató que solo tiene dos televisores y un refrigerador.

El medidor de la señora ya se cambió. Presuntamente, las afectaciones fueron a raíz de varios cortocircuitos ocasionados por lo deteriorado de las instalaciones eléctricas del predio.

La factura anterior se canceló y ahora se hará nueva lectura, que se tomará de los registros obtenidos desde ayer y hasta el lunes.

Además, la delegada de la Profeco aclaró que no habrá multa contra la CFE porque se dio una solución al problema y consideran que no hubo dolo.

El pasado lunes, la señora Poot Pech indicó que había acudido al Ayuntamiento de Umán para que le ayudaran a resolver el asunto.

“En la comisión saben que el problema se dio cuando hace un mes se quemó el transformador de corriente de la esquina, lo que hizo que el corto llegara a la base de mi medidor”, argumentó.

“Los de la CFE controlaron el corto y después me colocaron de nuevo el medidor, solamente me dijeron que tengo que comprar una nueva base para que me pongan un medidor nuevo, porque el que me dejaron giraba como loco”.— Megamedia

“No puedo pagar…”

“Nunca me había pasado que me llegara el recibo de luz por esa cantidad (más de 8,000 pesos), fui a la CFE y solo me dijeron: tienes el resto de julio para juntar tu dinero y pagar, por eso vine al Ayuntamiento a pedir apoyo, porque soy viuda y tengo una pensión. No puedo pagar esa cantidad”, explicó la septuagenaria el lunes pasado, cuando dio a conocer su caso.