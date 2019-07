Cancelaciones y demoras de Interjet continuarán mañana

MÉXICO.- Hoy se cancelaron 17 vuelos de Interjet y otros seis más tuvieron retraso. Con ellos se perjudicó a 3, 254 pasajeros, destacó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, la aerolínea expuso en un comunicado que las demoras y cancelaciones se debieron a una restructura operacional que afectará sus servicios hasta el día de mañana 31 de julio.

Ayer, Interjet notificó la cancelación de 10 vuelos, seis en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y cuatro en otros estados del país, afectando con ello a mil 557 pasajeros, entre ellos uno con destino a Mérida y otro que saldría de esta capital rumbo a la CDMX. Además se registró el retraso de cinco vuelos, afectando a 659 pasajeros; en total fueron afectados 2,216 usuarios ayer.

Apenas en marzo pasado se registró una ola de cancelaciones en la misma línea aérea que también afectó a viajeros yucatecos. Ayer, en el aeropuerto meridano se registraron quejas de los usuarios ante la falta de avisos de la aerolínea y lo tardado para ofrecerles soluciones.

Llegó la policia y esta del lado del mostrador de interjet pic.twitter.com/8imJHo6L1O — Elis Regina (@ReginaIsla) July 30, 2019

La aerolínea explicó en un comunicado que algunos de sus pasajeros se han visto afectados por esta situación, a quienes les ofrece alternativas con la finalidad de que lleguen a su destino en el próximo vuelo disponible y les otorga un boleto de cortesía a cualquier destino nacional o internacional de su red.

La aerolínea ha implementado un plan de protección para compensar a los usuarios afectados por encima de lo que marca la Ley de Aviación Civil y sus protocolos de Atención al Cliente, aseguró la empresa.

¿Cuáles deben ser las compensaciones por retraso o cancelación de vuelos?

Según la Profeco, la citada ley marca que en caso de retraso: superior a una hora e inferior a cuatro, la aerolínea debe compensar conforme a sus políticas de compensación, incluyendo como mínimo, descuentos para vuelos en fecha posterior hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas.



Superior a dos horas pero menor a cuatro, los descuentos que no podrán ser menores a 7.5 por ciento del precio del boleto. Si es mayor a cuatro horas, además de lo anterior, otorgar las indemnizaciones por cancelación.

En caso de cancelación, la línea aérea deberá reintegrar el precio del boleto o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje, más una indemnización que no será inferior a 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Alojamiento y comidas

También ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionar, como mínimo y sin cargo al pasajero, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.



De igual forma, transportar en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo, más una indemnización que no será inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.



Para mayor información, los interesados podrán consultar el portal www.interjet.com, o llamar a los teléfonos a (55)1102-5537 en la Ciudad de México o al 01-800-890-9221 desde cualquier otro punto de la República.