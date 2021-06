Candidatos en el último Foro C del Club Libanés

El Club Libanés realizó ayer el quinto y último Foro con candidatos a alcaldes y diputados, como parte del ejercicio democrático que planteó para conocer las propuestas de los contendientes.

Acudieron candidatos de cinco partidos, quienes hablaron y plantearon sus planes de trabajos en temas como crecimiento y desarrollo económico, finanzas, movilidad y tramitología.

Sergio Asís Abraham Rodríguez, presidente del Club Libanés, dio la bienvenida y recordó que la intención del Foro C, Conciencia Consenso y Compromiso, es crear un espacio positivo y propositivo, en el que el diálogo esté presente y se logre el fortalecimiento de la sociedad.

Recordó que harán una evaluación de las mejoras propuestas hechas por los candidatos de todos los foros realizados, de manera que se cuente con un documento que las agrupe y pueda ser útil para el candidato ganador.

El Foro de ayer inició con la participación de candidatos a la presidencia municipal de Mérida, por los partidos: del Trabajo, Encuentro Solidario, Verde Ecologista, Redes Sociales Progresistas y Nueva Alianza.

Del Partido del Trabajo, la candidata Berenice Rivera Silva se expresó respecto a las preguntas citadas de la siguiente manera:

—Para la reactivación económica apoyar a las empresas, pero también la producción en las comisarías, fortalecer el centro de emprendimiento donde se ha visto que hay casos de éxitos, y brindar capacitación laboral, así como crear un voluntariado municipal.

Apostó por regresar los paraderos a su lugar, consultar a los usuarios sobre el tema, y crear un gran paradero central, en el que confluyan rutas que faciliten el traslado de las personas.

En relación con el Consejo Consultivo del municipio, indicó que existe, pero no funciona, por lo que lo reestructurará, involucrará a más personas de la sociedad, y establecerá una voz vinculante y efectiva, acorde a los acuerdos firmados en temas como transparencia y honestidad.

Destacó que el Ayuntamiento debe ser un facilitador para los usuarios, por lo que propuso la creación de ventanillas únicas.

Nelly Ortiz Vázquez, del Partido Nueva Alianza, resaltó la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas con incentivos fiscales, préstamos y reactivar al turismo.

Hay que mejorar la infraestructura vial de la ciudad, y hay que hacer partícipes a los ciudadanos, que son quienes usan el transporte público, e involucrar en la tarea de los estudios de movilidad y vialidad a gente local que conozca de cerca el problema, dijo.

El Consejo Consultivo, señaló, debe estar integrado por gente con calidad moral, no debe sr a modo, sino funcional y transparente. Resaltó que la burocracia desespera a quienes acuden, a veces con urgencia, a realizar un trámite ante el municipio, por lo que hay que trabajar con quienes están al frente de las oficinas para mejorar esto, tener un servicio óptimo, ser un Ayuntamiento amable, que arme una infraestructura en materia de digitalización.

Del Partido Redes Sociales Progresistas, la candidata Nínibeth Zúñiga Zetina, expresó que hay que reactivar el corazón de Mérida para mejorar la economía, pugnó por quitar los maceteros y volver los paraderos a su sitio, brindar apoyos fiscales, préstamos y apoyas a las empresas que brindan trabajo.

Hay que crear un segundo periférico, contar con un nuevo sistema de transporte, crear más infraestructura, señalética, y quitar las cosas que causan perjuicio a la ciudadanía, como la ciclovía que considera afecta a la población, añadió.

También manifestó que hay que crear el instituto de la función pública, pues “ya basta de empresas fantasmas”, y dijo hay que cambiar el Consejo consultivo, integrarlo con gente prepara y cerrar la llave a la corrupción. Apuntó que la burocracia es dañina y desespera, y en ese sentido apuesta por crear más ventanillas únicas, descentralizar los servicios públicos municipales.

Mirna Karina Pérez Ramos, del Partido Verde Ecologista de México, expresó que hay que apoyar a las empresas y negocios locales para reactivar la economía, reactivar a los micro empresarios con préstamos, y dar incentivos fiscales a las empresas.

Habló de mejorar el plan de vialidad, y de incluir ciclovías en las calles, pero no en las calles y zonas donde no hay espacio para hacerlo, sino en los nuevos fraccionamientos y áreas de la ciudad que va creciendo. Está de acuerdo con regresar los paraderos y mejorar los servicios tomando en cuenta la opinión de los usuarios. Destacó la necesidad de fortalecer el Consejo Consultivo, el cual dijo no puede ser vinculante, por el tema de transparencia, e indicó se debe crear un micrositio para incluir todo lo que se trate y comunicarlo a los ciudadanos.

También dijo que hay que mejorar en el tema de la tramitología, y realizar acciones que permitan agilizar los servicios, con la creación, por ejemplo, de un número único para realizar estas acciones.

Herbé Rodríguez Sahuí, de Encuentro Solidario, enfatizó la importancia de atraer empresas que se establezcan en las comisarías para que los habitantes tengan un trabajo, salario digno, y prestaciones. Dijo que él bajará el impuesto predial al 50 %, , y establecerá programas que generen la ciudad sea un centro turístico y de seminarios que dejen una derrama económica.

Asimismo, afirmó que los cambios de los paraderos son perjudiciales, y propuso estudiar los puntos donde deben estar, así como analizar la necesidad de contar con más pasos a desnivel y un periférico en el anillo metropolitano.

Rodríguez señaló que se deben revisar las facultades del Consejo Consultivo, para que haya transparencia y se tengan las finanzas sanas que Mérida necesita.

En materia de tramitología expresó que hay que permitir que se puedan hacer consultas digitalmente, contar con un sistema actualizado que permita hacer un mayor número de trámites en línea.

El Foro también recibió a los candidatos a diputados: Francisco Pérez y Pérez, del PT; Abril Ricardo Trejo, de Encuentro Solidario, Lorena Gamboa Sosa, del PVEM, y Janneth Hipo Marqueda, del Partido Redes Sociales Progresistas.— IRIS Margarita CEBALLOS ALVARADO