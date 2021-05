Candidatura migrante, un triunfo

“Presume remesas y quita programa Paisano AMLO”

Gladys Magaly Pinto Durán, abanderada a la diputación federal plurinominal por el PRI en la tercera circunscripción, indicó que su candidatura significa un triunfo para los mexicanos que radican en el exterior.

Gladys Pinto tiene la candidatura como migrante, figura que se incluye por primera vez en las elecciones.

La candidata nació en Mérida y fue registrada en Tekantó, de donde es oriunda su madre.

“Es un triunfo, es algo que hemos luchado. No es un regalo. Esto es un triunfo del trabajo de tantos años”, dijo.

“Vamos a ser la voz de los emigrantes”, subrayó la yucateca, quien tiene la nacionalidad mexicana y estadounidense.

Radicada en Los Ángeles California, comentó que cuando llegó a Yucatán le dio dengue y empezó hace unos días a hacer proselitismo, tener reuniones con familias de migrantes en diversos poblados y hoy domingo comenzará a subir en su página de Facebook todo lo que está haciendo.

Expuso que con los votos que reciba su partido ganaría su candidatura plurinominal.

“La gente que me conoce sabe que yo siempre he trabajado, he apoyado”, indicó, y lamentó que los mexicanos que están en el extranjero no puedan votar en estas elecciones.

“Desafortunadamente sólo podemos votar por Presidente de la República, gobernadores y senadores. Hasta el momento no podemos votar desde el exterior por diputados federales, estatales y alcaldes”, explicó.

“Lo que si le pedimos a los migrantes es que le digan a todos sus familiares que están en México que salgan a votar porque eso nos ayuda mucho. Que recuerden quiénes los han estado ayudando”, aseveró.

Entre otras cosas, señaló que uno de los proyectos es hacer un programa mejor que el de Paisanos, que desapareció en esta administración federal.

“En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos ha ido muy mal porque recortaron presupuesto y mucho personal. Nos quitaron el programa Paisano, que era muy noble y apoyaba durante las vacaciones de Semana Santa y de verano”, afirmó.

“Nos guiaban sobre qué se pueden llevar de mercancías, a tramitar los permisos para sacar los vehículos, ponían vigilancia en las carreteras para que podamos transitar sin temor. En el pasado hubo muchos incidentes y el programa Paisano nos ha ayudado mucho y fue el primero que el gobierno de López Obrador canceló”.

“Tanto presume nuestras remesas, pero por qué nos canceló este programa que nos protegía”, dijo.

Una de las propuestas de la candidata a diputada federal es el restablecimiento del programa Paisano.— Claudia Sierra Medina

