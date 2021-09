Cano Cetina se inscribe como candidato único a la presidencia estatal del PAN

MÉRIDA.- “Tenemos que mostrar que somos capaces de hacer equipo entre los panistas, que somos capaces de llegar a acuerdos y a consensos genuinos, de poner por delante el interés de Yucatán, el interés del partido y luego nuestros intereses personales”, expresó Asís Cano Cetina en su mensaje al panismo yucateco, al inscribirse hace unos momentos como candidato único la presidencia estatal de este partido.

Ante alcaldes, diputados locales, federales, funcionarios estatales y municipales, además de dirigentes y simpatizantes del PAN reunidos en el patio central de las instalaciones de este partido en esta ciudad, Cano Cetina quien con su registro busca reelegirse en el cargo en su mensaje a los presentes añadió:

“Hoy registro esta candidatura para presidir al PAN en Yucatán, para seguir cambiando, abriendo al partido, para seguir trabajando con todas y todos, para impulsar más cambios, para seguir transformando a nuestro estado y a nuestro partido. Un partido que en la elección del mes de junio demostró que sabía hacer equipo con los ciudadanos, pero que también toma ese resultado con humildad y responsabilidad”.

Entre los asistentes se observó que ahora prevalece una nueva clase política en este partido, aunque la vieja guardia sigue presente en personajes, como el ex diputado local y federal Claudio Coello Herrera, los ex alcaldes de Mérida Xavier Abreu Sierra y Manuel Fuentes, el director de la Japay Sergio Chan Lugo, la ex funcionaria Rosa Ceballos Madera, ex legisladora Magaly Cruz Nucamendi, el jefe del despacho del gobernador Edgar Ramírez Pech y otros.

Para evitar distinciones procurando siempre la unidad en su partido el candidato añadió: “Amigas y amigos de muchas batallas con quienes he recorrido mucho tramo dentro del partido y con quienes hemos salido a pedirle el voto a los ciudadanos, esta tiene que ser una directiva de todos los liderazgos y de todas las voces, donde se escuchen todas las opiniones, todas las críticas, porque eso también nos sirve para tener un mejor partido”.

Su planilla que registró la integran: Armando Ceballos Cetina, Angélica María Santos Chí, Luis Alberto Lalo Barrera, José Giovani Canto Gómez, Teresa Irene Ucán Martín, Rodolfo González Crespo, Susana Guadalupe Méndez Arguelles, Ana Cristina Polanco Bautista, como propuesta de secretaria general del PAN Yucatán.- DAVID DOMÍNGUEZ MASSA//AGENCIA INFORMATVA MEGAMEDIA.