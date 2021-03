Pese a denuncias, hombre volvió agredir a su expareja en Mérida (Vídeo)

MÉRIDA.— La noche de ayer miércoles una joven madre, vecina del fraccionamiento Bosques del Poniente, fue, de nueva cuenta, agredida físicamente por su expareja.

En un vídeo publicado en las redes sociales de las activistas Rocío Quintal y Adelaida Salas, se observa cómo el hombre, quien al parecer estaba armado con un objeto metálico, empuja y jalonea a la mujer cuando esta llegaba de la tienda; momentos después los ataques los dirige hacia el vehículo de la joven madre de tres hijos, dos de ellos de su agresor; el tercero, que estaba en los brazos de la joven, es producto de la nueva relación de la madre.

En el vídeo se escucha que quienes graban llaman al 9-1-1, pero el agresor sube a un vehículo Spark y huye del lugar antes de que la policía llegue.

Tras la agresión, la mujer habría acudido a la Fiscalía General del Estado (FGE) a interponer la denuncia correspondiente, pero de acuerdo con la misma Rocío Quintal, ahí inició un calvario, pues en un principio no le recibieron la denuncia en la Agencia del Ministerio Público y la mandaron al Centro de Justicia para las Mujeres; sin embargo la atendieron hasta cerca de las 3 de la mañana de este jueves.

"La acompañamos como testigos a poner su denuncia al Centro de Justicia para Mujeres. Llegamos a las 11:30 p.m., son las 2:50 a.m. y aun no reciben la denuncia. Solo hay una abogada, no hay personal médico, ni psicológico", publicó roció Quintal.

La historia de Jazmín

Entrevistada por el Diario, Jazmín, la joven agredida, explicó que tuvo una relación de muchos años con el agresor e incluso se casaron. Durante el tiempo que duraron juntos él, 12 años que mayor ella, la maltrataba, la golpeaba y en una ocasión le provocó un aborto tras cinco meses de embarazo. Tuvo dos hijos, una niña y un niño a quienes, dijo, jamás les ha negado ver.

Pese a que cuando terminaron la relación ella firmó un acta de divorcio, el, abogado, logró evitar que esto quede asentado en el Registro Civil, por lo que ella no está divorciada de él, explica.

Ante la Fiscalía interpuso varias denuncias por violación y maltrato, pero ninguna ha prosperado; tras la agresión de anoche nuevamente y acudió a interponer una nueva queja.

Recibe amenazas

Según Jazmín, su expareja y agresor la ha amenazado de muerte y todo porque ella inició una relación, donde procreó un hijo.

"Hasta que no te vea sola, no te dejaré en paz, no te quiero ver con nadie", le habría indicado a la joven Jazmín.

Este jueves la Fiscalía General del Estado realizó diligencias en casa de la joven; mientras que la Policía Estatal de Investigación buscaba testigos de los hechos ocurridos la noche del miércoles.— Gabriel Chan