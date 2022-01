Cárceles aún con “lunares”

En la mayoría de los poblados, sin cámaras de vídeo

seguridad

Las cárceles municipales en Yucatán, donde han ocurrido muertes, siguen arrastrando algunas deficiencias en detrimento de las personas que permanecen en ellas cuando son detenidas.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), únicamente en 34 de las 106 cárceles de la entidad hay cámaras de videovigilancia.

Una obligación de las autoridades municipales y policiacas es mantener vigilados a los detenidos las 24 horas del día.

Recientemente, en la cárcel de Tetiz, una persona intentó suicidarse.

La Codhey recuerda que toda persona en prisión debe ser tratada humanamente.— Emanuel Rincón Becerra

Pese a que es obligación de la autoridad el mantener las 24 horas del día vigiladas a las personas detenidas y que las cámaras de vídeo son apoyo garante de la integridad física de los arrestados, solo 34 de las 106 cárceles municipales cuentan con estos dispositivos.

De éstas, la de Tetiz, donde se registró un intento de suicidio de un detenido, es una de las que cuenta con esos aparatos tecnológicos, según la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

El Diario hizo a la Codhey algunas preguntas en torno al caso suscitado hace unos días en Tetiz, donde una persona intento quitarse la vida al interior de la cárcel.

A través de un comunicado, la Codhey se refiere a las condiciones mínimas que deben ofrecer las cárceles municipales para garantizar la integridad física de quienes se encuentran bajo resguardo de las autoridades.

—Ante el intento de suicidio de un preso en la celda de Tetiz ¿cuál es el protocolo que se debe seguir en las cárceles municipales? —se preguntó a la Comisión.

—No solo es un protocolo, se encuentra fundamentado en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos (reglas Mandela) y del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

—Entre los principios de estas reglas mínimas esta que: Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado —indicó la Codhey.

—Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

—¿Qué prendas de un detenido se consideran peligrosas y cuáles no? —se inquirió.

—Están prohibidas aquellas prendas que pongan en riesgo la integridad física del detenido o generen una distinción con los demás arrestados. Sin embargo, no se les puede privar de prendas necesarias para salvaguardar su dignidad, ya sea que se respete su ropa o que la institución le brinde el uniforme, que respete los protocolo o normas internas que se manejen en el bando policial o en el reglamento interno —indicó.

¿Aplica la medida en celdas sin cámaras de vigilancia o de comisarías?

—La autoridad, en cualquier caso, tiene la obligación de salvaguardar la integridad psicofísica de los arrestados asignando un elemento de seguridad como encargado de vigilar a los detenidos. De igual forma con motivo de la supervisión realizada el pasado cinco de agosto, cuando hay personas arrestadas se asigna a un policía para vigilar el área.

— ¿En cuántos de los 106 municipios yucatecos hay cámaras de vigilancia funcionando?

—34 de las 106 cárceles municipales cuentan con cámaras de vigilancia, incluyendo Tetiz.

—¿Son necesarias las cámaras en las celdas, por qué?

—“Si, en virtud de que es obligación de la autoridad el mantener las 24 horas del día vigiladas a las personas detenidas, toda vez que funge de garante de la integridad física de las personas arrestadas —dijo la Codhey.— Emanuel Rincón Becerra