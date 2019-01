Carlos Goff: En promedio tengo 6 escrituras al día

“¡Claro que lo presto!”

El Consejo de Notarios de Yucatán recibió nueve quejas contra el notario Carlos Goff Rodríguez en los últimos años, algunas de las cuales están en investigación, otras fueron desechadas y una más sí reunió los elementos suficientes para proceder contra el fedatario.

De acuerdo con datos extraídos del dictamen elaborado por ese Consejo sobre el caso del notario, entregado a la Consejería Jurídica del gobierno del Estado en noviembre pasado, esta dependencia decidió suspender seis meses a Goff Rodríguez debido a la denuncia presentada por un ciudadano que lo acusa de no entregarle la escritura de una operación firmada desde 2012, de hacerle firmar en dos ocasiones esa escritura cotejando sus credenciales de elector y de negarse a asistir a una reunión de conciliación en el consejo, como lo obliga la ley.

En su resolución, el Consejo de Notarios afirma que Goff Rodríguez recibió los documentos conducentes para elaborar el acta definitiva suscrita desde 2012 y que ahora “no es válido que desde ese tiempo —luego de haber transcurrido años y meses— comience a objetar la escritura, que ya estaba totalmente terminada, aduciendo que faltaban los pagos de derechos e impuestos a cargo de la parte compradora”.

Además de esta denuncia, en dos más, ambas partes, el notario y los denunciantes, presentaron sendas denuncias ante la Fiscalía por posibles hechos delictuosos, por lo que el Consejo, dice en su dictamen, está a la espera de que se dicte sentencia ejecutoria para tomar las medidas jurídicas pertinentes.

En otras dos quejas se llegó a un acuerdo conciliatorio y en una más se acordó desecharla por falta de fundamentos. En otra queja, Goff Rodríguez denunció al quejoso ante la Fiscalía y en otra el quejoso lo denunció a él, por lo que en ambos casos se espera la resolución de las autoridades para actuar.

Ayuntamiento

Una denuncia más está relacionada con el oficio enviado al Consejo de Notarios el 8 de mayo de 2018, por Juan Carlos Rosel Flores, director de Finanzas del anterior Ayuntamiento de Mérida, en el cual se remite la resolución respecto a una visita domiciliaria realizada por personal de esa dependencia a las oficinas del notario, como sujeto solidario responsable en materia de impuestos.

Según ese oficio, esa dependencia revisó documentación de julio de 2012 a junio de 2015 “y detectó 214 documentos incorporados como recibos de pago de impuestos sobre adquisición de inmuebles con características y datos distintos a los recibos oficiales que expide el Ayuntamiento”.

Asimismo, reporta que 21 apéndices de otras tantas escrituras no fueron localizados en las oficinas de Goff Rodríguez, por lo que el Consejo solicitó a la Consejería Jurídica “la práctica de una visita especial para constatar que el notario haya cumplido con los pagos correspondientes de los impuestos generados, así como la localización de los 21 apéndices, para que del resultado de esa visita la Consejería considere si existen o no elementos irregulares”.

Entrevistado en su despacho, Goff Rodríguez dice que, en efecto, funcionarios del Ayuntamiento presidido por Mauricio Vila Dosal “nos demandaron a mí y a un montón de notarios porque, según ellos, estábamos usando comprobantes de pago de impuestos falsificados y que esos pagos no aparecen en su contabilidad”. Incluso, dice, personal de la Comuna “vino a mi oficina y se pasó casi seis meses auditándome. En ese lapso, me dijeron, por ejemplo: de estos cinco expedientes, tres son falsos”.

Comprobantes

“Pero yo pregunto: ¿cómo saben que son falsos, si el impuesto predial y el de Adquisición de Inmuebles los paga el vendedor y él me trae los comprobantes? Yo solo los pongo en la escritura. Además, esos recibos los dan en la ventanilla del Ayuntamiento. ¿De dónde los voy a sacar? Yo no estoy obligado a saber si son legales o no. Pongo lo que me traen, aunque ahora eso ha cambiado porque hay otros candados. “Tengo todos los originales y contesté la demanda, pero hasta ahorita no ha pasado nada”.

Algunas personas relacionan sus actividades como notario con la práctica de “prestar el libro”. ¿Qué responde a eso?, pregunta el Diario.

“¡Claro que lo presto!”, responde Goff Rodríguez, “pero siempre voy con él.

“Prestar tu libro o protocolo quiere decir: déjame hacer una escritura en tu tomo y desde luego que lo permito: vienen, pegan la escritura y voy con ellos a recoger la firma. A eso le llaman prestar el libro y yo lo hago porque tengo un montón de despachos que hacen sus escrituras conmigo, siempre bajo mi supervisión. Por eso tengo seis escrituras al día, en promedio”.— HERNÁN CASARES CÁMARA

Suspensión Consejo de Notarios

Carlos Goff Rodríguez también habla sobre los 21 apéndices no localizados en su notaría.

Traspapelados

“Es posible que no estén y puede ser correcta esa afirmación y haya sido un error mío. Tal vez se traspapelaron, eso es normal. ¿En qué oficina no se pierden las cosas?”, apuntó.

Robo

A mediados de 2015, por cierto, añade, robaron en mis oficinas y dejaron todo revuelto, por lo que presenté la denuncia respectiva en esa época.

Testigo

“Algunos dicen que no puedo estar en todas las firmas, pero eso es muy fácil verificarlo: yo me paso todo el día en mi oficina de 9 a 5 y hago tres escrituras en la mañana y tres en la tarde. Si se suman esos números, da exactamente el total de escrituras que reporto al año, mientras otros notarios apenas tienen 100 escrituras anuales”.