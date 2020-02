Carnaval de Mérida 2020: horarios, transporte y conciertos

El Carnaval de Mérida está a pocos días de iniciar. Si está en tus planes asistir a Ciudad Carnaval para disfrutar de los paseos y los conciertos como el de Chayanne o asistir a las coronaciones de los soberanos te ofrecemos información de horarios y servicios.

Horarios de Ciudad Carnaval

El Comité Permanente del Carnaval informa que los horarios de Ciudad Carnaval serán los siguientes: viernes 21, de 6:00 p.m. a 2:00 a.m; sábado 22, de 5:00 p.m a 2:00 a.m; domingo 23, de 2:00 p.m a 12:00 p.m; lunes 24, de 6:00 p.m a 2:00 a.m; y martes 25 de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Estacionamiento

El acceso a Ciudad Carnaval, el desfile y el estacionamiento será gratuito.

Lo que no debes llevar

A Ciudad Carnaval no se puede ingresar con comida. Tampoco pueden pasar armas, objetos punzocortantes, bebidas, neveras, envases.

En el caso de los conciertos, como el de Chayanne que se realizará el domingo 23, tampoco se puede pasar con hebillas de metal.

Venta de comida

En el interior de Ciudad Carnaval se pondrá a la venta pizzas, hamburguesas, tacos al pastor, pollo, comida yucateca, botanas y frituras.

¿Qué hacer en caso de emergencia?

El Comité Permanente del Carnaval recuerda que en el caso de alguna emergencia y a quién acudir, existe un operativo de seguridad y vigilancia muy importante de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Policía Municipal y Protección Civil.

Igualmente contarán con la presencia de paramédicos y ambulancia de la Cruz Roja y módulos de información del comité organizador para auxiliar a todos los visitantes.

Recomendaciones

Para ver los desfiles llegar con anticipación, al menos una hora antes para ocupar lugar en el derrotero porque las gradas con gratuitas.

Igualmente en todos los conciertos habrá zona gratuita en la que no se requiere boleto para ingresar a disfrutarlos por lo que se recomienda llegar temprano para ganar buen lugar.

Para consultar la cartelera de eventos ingresar a merida.gob.mx/carnaval

Recuerdan que el desfile del domingo el horario cambio y éste será a las 4:00 p.m. Las puertas estarán abiertas en Ciudad Carnaval desde las 2:00 p.m.

Área con asientos pagados

El Carnaval de Mérida 2020 tendrá una nueva zona para disfrutar los desfiles en Ciudad Carnaval con mayor comodidad llamada Terrazas Carnaval.

Esta nueva zona cuenta con sillas numeradas en un área especial en la que no será necesario llegar con anticipación para ganar un lugar en el derrotero ya que se puede adquirir previamente un asiento (a $95) a través de tusboletos.mx

Las sillas numeradas no afectan la capacidad de asientos gratuitos en los desfiles.

Coronaciones y conciertos

La entrada para las coronaciones de los distintos reyes será con entrada libre y sin boleto.

Los cuatro conciertos en Ciudad Carnaval: Chayanne, El Recodo, Paquita la del Barrio con Alicia Villarreal y Moderatto con Gran Silencio, tienen zona gratuita que corresponde al 70% de la capacidad del recinto, en el Centro de Espectáculos Montejo.

Coronación de los reyes

La entrada también será gratuita y sin boleto para el concierto de La Trakalosa, el miércoles 19, en la coronación de los reyes del Carnaval, en la Central de Abastos de Mérida.

Se recomienda al público llegar temprano para ganar buen lugar.

Transporte gratuito

Para ir a Ciudad Carnaval se ofrecerá transporte gratuito.

RUTA: Centro, (Calle 69 entre 60 y 58)

Calle 50 sur por Circuito Colonias Sur.

Avenida 50 Sur entre 171 y 173, Col. Plan de Ayala Sur.

Avenida 50 por 253, Parque de la Comisaría de Xmatkuil.

RUTA: Plaza Canek (Av. Jacinto Canek):

Ruta directa a Ciudad Carnaval.

RUTA: Plaza Patio Mérida (ruta oriente)

Circuito Colonias Oriente entre 63-C y Avenida Quetzalcóatl.

Circuito Colonias entre 18 y 20, Col. María Luisa.

Avenida 50 Sur entre 171 y 173, Col. Plan de Ayala Sur.

Avenida 50 por 253, Parque de la Comisaría de Xmatkuil.

Horario de las rutas

Viernes, sábado y lunes: De 5:00 p.m. a 2:00 a.m.

Domingo: De 1:00 p.m. a 12:00 a.m.

Martes: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Paraderos del DIF

Se pondrá a disposición camiones exclusivos para adultos mayores y personas con discapacidad, con la ruta Centro- Ciudad Carnaval saliendo cada hora del estacionamiento de Palacio Municipal (calle 63 entre 62 y 64, Col. Centro)

Viernes, sábado y lunes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Domingo de 1:00 p.m a 3:00 p.m.

Martes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Paraderos mujeres seguras

Se contarán con camiones exclusivos para mujeres, niñas y niños. La ruta será Centro – Ciudad Carnaval saliendo del estacionamiento del Palacio Municipal (calle 63 entre 62 y 64, Col Centro).

Los horarios de los servicios serán: viernes, sábado y lunes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. La salida del último camión será a las 8:00 p.m.

Domingo de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Martes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Paseo infantil, en el Centro

El Comité Permanente del Carnaval recuerda que el jueves 20 se realizará el Paseo Infantil, a las 4:30 p.m. con salida de Bajos del Palacio Municipal hasta Santa Lucía.

