Carpetazo a la denuncia de empresas fantasmas en el ayuntamiento de Vila

La ASEY desecha denuncia contra Mauricio Vila

La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) propuso ayer al Congreso del Estado trabajar en una nueva Ley de Adquisiciones, así como una nueva Ley de Obras Públicas, con el fin de lograr una mejor fiscalización en el ejercicio de los recursos públicos, así como en la Ley de Ingresos de los Municipios de la entidad.

Mario Can Marín, como auditor superior, también informó que se desechó la denuncia de “empresas fantasmas”, en la administración municipal anterior, cuando era alcalde el hoy gobernador Mauricio Vila Dosal, “el resultado fue inexistencia y ya se acabó ese caso”.

Como se anticipó Can Marín acudió ayer al Congreso del Estado para hacer la tercera entrega de informes individuales y el Informe General Ejecutivo de la fiscalización a las cuentas públicas de 2018, y al término de este proceso informó que las denuncias por “empresas fantasma” de cuando era alcalde el hoy gobernador estuvieron bajo investigación y la resolución es: “Todas las operaciones que nos entregaron y la información fue documentada y, todos los trabajos que se realizaron y aparentemente no se realizaron, el resultado fue inexistencia, y ya se acabó ese caso”.

Al confirmar que no hubo “empresa fantasmas”, el auditor señaló que todas las operaciones fueron realizadas y con toda la documentación que se les entregó se soporta debidamente todas las operaciones.

En el caso de las “empresas fantasma” del anterior gobierno estatal, el auditor dijo que no tiene denuncias al respecto, las que presentó la actual administración contra la anterior está en la Fiscalía Anticorrupción, donde él coadyuva, “pero a mí no me presentaron, nos siguen solicitando información y trabajamos con ellos”.

En otros asuntos de la auditoría, el funcionario dijo que en los informes entregados al Congreso se iniciaron propuestas de iniciativas de ley para mejorar el trabajo de fiscalización en la entidad.

“Estamos proponiendo una nueva Ley de Adquisiciones, una nueva Ley de Obras Pública que permitan a la hora de la fiscalización por parte de la auditoría mejorar el trabajo, las actuales son leyes muy antiguas y hay que ponerles nuevos capítulos que permitan una mejor fiscalización”, comentó.

Propuesta

Can Marín agregó que también proponen mejorar la nueva Ley de Ingresos Municipal, porque la gestión que van a hacer en la auditoría ya no será solo en el gasto, sino también en los ingresos y trabajan para que se verifique que la Ley de Ingresos se está cumpliendo y, que de verdad todos los ingresos que puedan tener los municipios se estén ingresando a las cuentas públicas.

También admitió que persiste el problema de la falta e instalación de los órganos de control en los municipios, “los alcaldes tienen que aplicarlo, porque es una obligación que viene en la Ley de Responsabilidades Administrativas, donde ahí van a atender todos los puntos de responsabilidad administrativa que contempla esta misma ley, de ahí la importancia en que se instalen esos órganos”.

“Se ha promovido y ya empezaron a instalar estos órganos, lo que en muchos casos no se ha hecho, no tanto por desinterés, sino porque tiene que ver con el hecho de que es algo que salió en la nueva Ley de Fiscalización, es algo reciente y además vino el cambio de administración municipal, y es algo donde se tiene que trabajar, porque en cada cambio de alcaldes se empieza de nuevo, se van los que ya estaban capacitados y hay que enseñar a otros”.

Personal

“Al final lo que se hace es jalar a los alcaldes y su cabildo para empezar a preparar gente del municipio que trascienda, que tengan un servicio profesional de carrera, lo ideal sería que estos puedan trascender a través de las gestiones administrativas y, sean encargados de manejar estas áreas, igual que de las solicitudes de información, gente que conteste de la contabilidad gubernamental de transparencia y rendición de cuentas”, afirmó.

El auditor insistió en la importancia y necesidad de que permanezca gente que tenga servicio profesional de carrera y que cumpla con los perfiles, “es importante que haya gente que se mantenga en los municipios, que se le dé seguimiento en el tema de rendición de cuentas y en el tema total del ayuntamiento como la misma planeación del municipio”. — DAVID DOMÍNGUEZ MASSA

Denuncias

En cuanto a los informes que presentó el auditor superior estatal, Mario Can Marín, en estos se incluye las 13 denuncias que presentó el pasado martes —de lo cual informamos el mismo martes—, contra exalcaldes por un importe de un posible daño total de 129 millones 623,423 pesos, además de la aplicación de 186 multas por un global de dos millones 421,996 pesos, por las cuentas de 2018.

De 2017

Además recordó que por las cuentas públicas de 2017 se presentaron 59 denuncias, por un posible daño que asciende a 56 millones 523,733 pesos, y 105 multas por un monto de dos millones 225,328 pesos.

